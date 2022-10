La opinión de los usuarios de colectivo tras anunciarse un nuevo paro

La Unión Tranviarios Automotor anunció un paro de colectivos para la próxima semana en el interior del país, en reclamo de aumentos de salarios. Será de 48 horas y abarcará los días miércoles 12 y jueves 13 de octubre y los usuarios volverá a estar sin servicio durante dos días.Desde UTA Entre Ríos, confirmaron a Elonce, que se sumarán a la medida dispuesta por la dirección nacional y que se concretará la próxima semana., dialogó con paranaenses sobre la nueva medida y contaron las opciones que analizan para trasladarse esos días.“No sabía nada, no me va a quedar otra que moverme en remis”, dijo un hombre. En tanto, una mujer aseguró que “si no hay colectivos, no salgo de mi casa. Me manejo con el transporte público y no tenga otra opción”.Una pasajera que estaba a punto de subir a un colectivo, contó que cuando hay paro “no trabajo. No tengo en que moverme”.“Es una vergüenza todo lo que pasa, tomarse un remis sale muy caro. Entendemos la situación de los trabajadores, pero nos vemos afectados todos. Hay que encontrar una solución ya”, comentó otra mujer.