Alumnos destaparon cloacas por segundo día de aguas servidas en patio de escuela

Alumnos, docentes y ordenanzas de la escuela técnica Nº5 “Malvinas Argentinas” de Paraná tuvieron que, en horario de clases, destapar las cámaras cloacales a fin de limpiar un nuevo desborde de líquidos que inundó el patio del edificio educativo. El de este miércoles fue el segundo día con la presencia de aguas servidas en el patio de la escuela.“Ayer, los líquidos cloacales inundaron el patio y después se metieron a los desagües pluviales, así que los vecinos de la cuadra tuvieron que soportarlo. Personal de la Municipalidad trató de destapar la cámara, pero no pudo, y desde la Departamental de Escuelas nos dijeron que contratemos un servicio privado que acepte cheques”, explicó ael rector de la institución educativa, Jorge Sanabria.Las actividades escolares fueron suspendidas ayer, pero, en la jornada de este miércoles, la situación volvió a repetirse. “Por recomendación de los municipales, nosotros mismos destapamos todas las cámaras y tuvimos que romper una tapa que estaba pegada desde hace más de 20 años”, indicó el rector al dar cuenta de “una conexión externa a la calle tapada con líquidos cloacales”.“Los chicos están trabajando sobre una cuestión que debería resolver el gobierno porque hay un presupuesto para las escuelas; cuando el rector hizo el reclamo, le contestaron que nosotros pusiéramos la plata y que después nos la devolvían, cosa que ya sabemos, no sucede”, cuestionó la presidenta de la cooperadora escolar, Andrea Poiasina.Y agregó: “Los fondos de cooperadora son escasos y no son para este tipo de trabajos, si bien solemos utilizarlos para este tipo de carencias”. “Es una vergüenza, los chicos deberían estar estudiando y no limpiando”, apuntó la mujer al lanzar duras críticas hacia el gobierno provincial: “Llega un punto en el que hay que decir ¡Basta! y que se hagan cargo de lo que corresponde porque para eso también pagamos los impuestos como ciudadanos”.En la oportunidad, desde cooperadora aclararon que no cuentan con los fondos necesarios para contratar un servicio privado para la desobstrucción de las cañerías. “Para las reparaciones por la falta de agua todavía esperamos que Departamental de Escuelas nos devuelva el dinero que pagaron el rector anterior y cooperadora”, reveló Lescano.