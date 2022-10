Filas frente a entidad bancaria por pagos a titulares de beneficios sociales

Sociedad Quiénes cobran este miércoles Pensiones No Contributivas

Se registraron este miércoles largas filas frente a la sucursal de Banco Nación ubicada sobre calle España en Paraná; la hilera de personas llegaba hasta Peatonal San Martín, dio cuenta. Es que en la jornada se pagan las Pensiones No Contributivas (PNC) a beneficiarios cuyos DNI terminen en 4 y 5; los pagos se hacen por ventanilla con aumento del 15,53% por Ley de Movilidad Jubilatoria. Además, en los primeros días hábiles de noviembre también cobran los beneficiarios del Potenciar Trabajo; éstos perciben 27.275 pesos tras el incremento que se otorgó al programa.En la oportunidad, los titulares de los beneficios sociales dieron cuenta de demoras en la llegada de las tarjetas de débito que, antes demoraban unos diez días hábiles y ahora tardan hasta cuatro meses en llegar.“A él le entregaron la tarjeta, pero la bloquea porque es discapacitado y todos los meses tengo que hacer la fila dado que a una persona discapacitada no le pueden entregar la tarjeta; pero a nosotros la tarjeta nos llega en no más de 15 días.. pasa que él la bloquea”, comentó una mujer a