Vecinos de calle Mihura están preocupados por constantes robos en la zona

Vecinos del barrio Los Jacarandaes de la capital entrerriana, están preocupados por los constantes robos en la zona y la inseguridad que viven. En las últimas semanas, malvivientes ingresaron a sus viviendas y le sustrajeron diversos elementos.“Hace meses que venimos sufriendo la inseguridad en el loteo. Hay muchas casas en construcción, la calle, que no está asfaltada hace mucho ruido por el transito pensado y eso genera que uno no escuche lo que sucede”, expresó auna vecina.Según contó, el sábado por la mañana, malvivientes ingresaron a la parte alta de su casa, que están en construcción, y le sustrajeron varios elementos de la obra. “Estaba sola con mi hijo y sentimos que nos están vigilando, porque saben cuándo no estamos y aprovechan para entrar”.“Cada dos o tres un vecino nuevo sufre un robo. Están organizando, cortan la luz, desconectan la alarma”, dijo. Seguidamente, contó que este fin de semana, los mismos malvivientes ingresaron en más de una casa y los vecinos presentaron las pruebas en la comisaria decimoquinta y “hasta el momento no han realizado allanamientos o a encontrar algo de lo robado”.Otro vecino, denunció que el domingo le entraron a su vivienda mientras él estaba en Sauce Montrul, almorzando con su familia. “Para ingresar me rompieron la puerta y una reja del frente. Me llevaron la mochila del trabajo y un televisor”.“Cuando avisaron los vecinos que habían entrado en una casa, me vine lo más rápido y cuando llegué, ya estaba la policía”, comentó.El hombre mencionó que la comisaria decimoquinta tiene “una jurisdicción muy grande para recorrer y poco personal. Nosotros queremos conformar una comisión vecinal para poder estar más informados”.Al finalizar, otra joven, denunció que producto de la broza “no se puede vivir, el estado de las calles, es deplorable. Muchos vecinos tienen problemas respiratorios”.