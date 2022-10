Dictan clases sólo en dos grados por día debido a problemas con los sanitarios

El edificio de la Escuela “Empleados de Comercio” cumple este miércoles 10 años de su inauguración y por estos días afronta inconvenientes con los sanitarios, por lo cual los alumnos tienen clases de manera alternada. La directora, Lorena Buffa, contó aque, “a partir de hoy, y esperamos que no sea por más que esta semana, hemos tenido que implementar que venga un grado por cada ciclo. Hoy están presentes primer y cuarto grado”.Explicó al respecto que “hace una semana que estamos con problemas en los sanitarios. Esto fue informado a la Dirección Departamental de Escuelas, que se está ocupando. Nos dijeron que los pozos, porque en esta zona no hay cloacas, están tapados, entre otras cuestiones. Se buscó la tapa y no se encontró”.Acotó que “si bien esta no es una zona de vertientes, estamos teniendo serios problemas con los baños. Esperamos que se resuelva”. De todas formas, aclaró que “Nivel Inicial tiene baños separados, por lo que funciona con normalidad. Esto afecta a Primaria y Secundaria”.Precisó que “Funcionan dos baños adaptados para personas con discapacidad, que son usados para las nenas y el personal y uno de varones. Es decir, son tres sanitarios para todos”.Por los 10 años del establecimiento, “mañana tenemos acto. Hubiéramos querido que esté toda la escuela presente. Que sea un festejo”, remarcó la directiva, quien puso de relieve que “es una escuela en la que también tuvimos problemas con el agua, porque hay poca presión. Sabemos que también se está trabajando en ese sentido”. Comentó que tienen tanques, pero que el año pasado se rompió la bomba”.Finalmente, Buffa señaló que la escuela cuenta con 245 alumnos. “Tenemos muchas familias esperando un lugar. Es una institución de tercera categoría”, completó.