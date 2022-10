Para Bahl, conectar “zona este con la oeste por el sur mejorará la circulación”

Obra en microcentro

Quema de contenedores

El intendente de Paraná, Adán Bahl, recorrió el avance de obra en calle Paracao y en diálogo con, destacó que se trata de un sector muy importante de la zona sur.“Avanzamos en la obra de calle Paracao y el objetivo es vincularla con avenida Ejercito, para lograr una conexión entre el Hospital de La Baxada y con el Hospital Militar, para luego poderPor otro lado, el intendente pidió a la comunidad que no tire basura en la vía pública. Puntualmente, “en esta zona de calle El Paracao se sacaron dos metros de basura y eso ralentiza los trabajos”.Al consultarle sobre la finalización de la obra, mencionó que el plazo previsto era de 18 meses y “va muy por encima por la curva de inversión”. Además, sostuvo que a medida que se avance con la obra más adelante se deberá cortar el tránsito en calle Paracao y su intersección con avenida de Las Américas.El intendente destacó que la obra de la peatonal finalizaría en diciembre. Luego, en febrero comenzarán otras tareas en las calles perpendiculares a San Martín. “Se trata de una obra en calle Andrés Pazos, pero lo haremos en el segundo mes del año para no interferir en el movimiento de los clientes”.Bahl informó que se está investigando la quema de seis contenedores de basura. “Se trata de una persona que no tiene antecedentes de estos hechos, y no sabemos cuál es la intención de quemar los contendores, no sabemos si es un aspecto político o quiere perjudicar a los vecinos”, dijo.En este sentido, detalló que los contenedores que se incorporaron son de última generación de una empresa de España. Tienen un valor de más de dos mil dólares cada uno (unos 350 mil pesos) y se adquieren con fondos municipales. “Tienen una durabilidad de diez años, son prácticamente irrompibles, pero si se les prende fuego, obviamente se queman”, puso relevancia el mandatario comunal.