Bahl: “Hay más de 25 plazas con obras en ejecución”

, en diálogo con el programa, aseguró que están trabajando, ya pensando “en el verano, para tener las playas lindas, limpias, de calidad, con todos los servicios. E. No solamente en la ‘playa húmeda’ sino con actividades deportivas, recreativa, música”.Dijo que. “Es por esto que se busca que se conozca el producto de la Isla Curupí, los senderos de allí”. Y“Estamos muy cerca de terminar la plaza(la de la Locomotora); quedará con juegos de los mejores que hay en el mercado. Quedarán los que son tradicionales, en los que todos hemos jugado, que se restaurarán; es un proyecto increíble. También laque también tiene una inversión importante.también se va a terminar, la Plaza de las Mujeres Entrerrianas, quizá no se llegue este año, pero tenemos 25 plazas en ejecución en distintos barrios de la capital entrerriana”, aseveró. Agregó que este viernes firmó el convenio para iniciar la obra en la ‘Placita de los Bomberos’ (Plaza Alberdi) como se la conoce comúnmente y en cinco plazas más de distintos barrios de Paraná.Al referirse a ly ejemplificó: “Antes la basura en Paraná se juntaba con unas 1400 personas; hoy con la unidad central, el 95 % de la basura se junta con 130 personas”.“Esto nos ha permitido modificar nuestra estructura de costos, tenemos más solvencia financiera, económica, y podemos aplicar a plazas, avenidas, calles, a obras de infraestructura. Sé que por ahí molesta y que la gente dice ‘las plazas en obra’, pero les pedimos que esperen un poquito más y las vamos a poder disfrutar todos”, manifestó Bahl.De la misma manera, aportó: “, un lugar para que los chicos puedan disfrutar, que podamos ir a tomar mate, que los abuelos puedan hacer alguna actividad recreativa”.“Hoy lo que está funcionando muy bien es el. Hablamos con los vecinos, se ponen de acuerdo, firmamos un acta que es como un pacto de caballeros, la municipalidad hace la obra, y a los dos o tres meses, empieza el proceso de pago por contribución por mejoras. Uno de los planes permite pagar el valor de la obra en 12 cuotas sin interés. Tienen que pagarlo para apalancar que puedan hacer más cuadras en otros lugares de la ciudad”, afirmó el intendente.En otro sentido contó que “ei, que son 45 cuadras desde Almafuerte hasta Balbín, pero vamos a seguir hasta Lisandro de la Torre. Hemos empezado en el Centro Cultural más importante de la región que es el. E. Ese edificio es de alguna manera la ‘pista de aterrizaje’ para que otras empresas vayan e inviertan. Tenemos ventajas competitivas, entonces el Estado municipal se involucra, siempre estamos metiéndonos en la economía para generar puestos de trabajo”.“Tenemos caños que se rompen. Y hay que arreglarlos, y no hay opción. Se viene invirtiendo en el Centro Distribuidor Sur que está en construcción para darle solución definitiva en el tema agua, a la zona sur de la ciudad. Se están colocando las válvulas inteligentes. Se está construyendo una nueva planta de agua, al lado de la actual, que es para reforzar Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito y se hacen obras en la ciudad. Tenemos caños que tiene más de 150 años, siempre se van a romper. Pero quiero aclarar, que cuando se rompe un caño, personal de Obras Sanitarias va y no para hasta que lo arregla; hay un gran compromiso”, hizo hincapié.Queríamos hacer algo más, por eso trabajamos con el concepto de vida sana y cuidado del medio ambiente:. Hoy por la mañana nos enteramos de distintos contenedores que se han quemado. La empresa que ganó esa licitación es española, con contenedores de última generación que vinieron de España, tienen un valor de más de dos mil dólares cada unos (unos 350 mil pesos) y eso se paga con la tasa municipal que pagamos todos. Tienen una durabilidad de diez años, son prácticamente irrompibles, pero si se les prende fuego, obviamente se queman”, puso relevancia el mandatario comunal.Dijo que “les llama la atención” porque “lsperemos que el fiscal o la Justicia puedan averiguar”.En la gestión actual, dijo Bahl “se han incorporado más de 400 contenedores”. Y volvió a insistir en que “los contenedores del macrocentro son muy caros. A mí me molesta mucho esto, porque cuesta juntar ese dinero y también le tiene que molestar al vecino que paga las tasas”.