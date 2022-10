Los precios de los combustibles subirán entre 1% y 4% desde el próximo sábado por una actualización parcial del componente impositivo que acumulaba varios meses de postergación, según confirmó la secretaría de Energía, Flavia Royón.Un motociclista comentó a Elonce que “escuché rumores de que había un aumento y vine por las dudas a cargar nafta. Yo uso la moto para trabajar y si o si tengo que ponerle combustible”.“Yo vivo el día a día y no opino mucho”, dijo.Otro hombre, que esperaba su turno, señaló que no sabía del aumento. “hice bien en venir ahora, voy a llenar el tanque”.“Sabía que mañana aumentaba la nafta, pero vine porque ya tenía que echarle al tanque, no fue apropósito. No queda otra que cargar, más allá del aumento uno necesita trasladarse”, opinó otro conductor que esperaba a cargar combustible con su familia.