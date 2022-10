“Vale con Bigote”, la pareja furor en redes sociales en Elonce

Video: "Vale con Bigote" la pareja furor de tiktok en Elonce

Vale y Bigote: la historia de amor de la pareja viral

“Vale con Bigote”, es la pareja furor de Tiktok recorre el país con su humor espontaneo. Este viernes, estuvieron en la pantalla de Elonce, donde anticiparon su presentación en Paraná.“Ella es Vale con Bigote, yo soy parte del decorado. Soy el actor de reparto que siempre es necesario”, dijo el hombre entre risas.Todo comenzó en pandemia y ninguno imaginó que, lo que empezó como un entretenimiento, iba llevarlos de gira por los teatros del país. “Durante el aislamiento, él era esencial y yo me quedaba en casa haciendo videos. Un día salió en uno y fue furor, ahí me di cuenta que había que exprimirlo”.Sobre las giras, Vale comentó que “es una locura lo que estamos viviendo. Nos llamó un productor y nos propuso hacer teatro. Estamos muy contentos, es todo muy lindo lo que nos está pasando”.Este viernes se presentaron en el Auditorio de la Escuela de Música en Paraná. “Estamos muy contentos de recorrer lugares muy lindos, divirtiendo a la gente”, dijo Bigote. “Trabajamos mucho para poder hacer la obra. Tratamos temas de familia, de actualidad y de mujeres. Son cosas que representan a la mayoría de las parejas”.Vale tiene 40 años, es profesora de educación especial, y Bigote con 47, trabaja en el área logística de una empresa del rubro agrícola. Se conocieron cuando eran chicos, porque eran del mismo barrio, y ella a los siete años decía que se iban a casar.Esa predicción era un chiste en la familia, pero terminó siendo una historia de amor de película. Fueron novios en la adolescencia, estuvieron separados muchos años, y cuando se reencontraron, no se volvieron a distanciar. Se convirtieron además en los padres de Joaquina (14) y Beltrán (6).