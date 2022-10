Largas filas para retirar medicamentos de farmacia del Hospital San Martín

En la farmacia del Hospital San Martín de Paraná, Elonce registró largas filas de personas esperando para retirar medicamentos, algunos de ellos dijeron que llevaban más de dos horas en el lugar.“Siempre pasa lo mismo, la fila es muy larga”, expresó una mujer a Elonce al resaltar que la espera era mayor a dos horas. “La culpa no es del personal que trabaja, los responsables son los de la organización ya que no ponen más personal”, acotó.La mujer también destacó que en la farmacia “faltan medicamentos y todo se complica”.En tanto, un hombre señaló que concurrió en diversas oportunidades y “siempre la fila es muy larga, no es solo hoy”.Por su parte, la Jefa del Servicio de Farmacia, sostuvo que las largas filas “ocurren a diario” y acotó que “en pospandemia se incrementó mucho porque hay mucha gente que no tiene cobertura social y se atiende acá”.Además, señaló que la entrega de medicamentos demanda mucho tiempo y otra de las cuestiones es que hay muy poco personal, “somos la misma cantidad de trabajadores que antes de la pandemia”, sostuvo al pedir paciencia a la comunidad para retirar la medicación.