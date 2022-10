Remisero ayudó a pasajeras que se encontraron con ladrones dentro de la casa

Un remisero ayudó y contuvo a una pasajera y su hija, quienes al llegar a su vivienda se percataron de que en el interior había delincuentes robando.El hecho ocurrió este jueves cerca de las 20 en zona de Av. De las Américas, entre Casimiro Olmos y Juan B. Justo, de Paraná.La mujer damnificada, relató aque "estábamos volviendo a casa con mi hija en un remis. Por la colectora sur, a la altura del km 4/12, logro ver que una persona estaba queriendo entrar a la vivienda. Justo nos da el semáforo en rojo, eran interminables esos segundos. Llegamos a casa y no veíamos a nadie".En ese momento de desesperación "el remisero se bajó del auto, fue a pedirle al vecino que llame a la Policía. Ya habíamos visto que los delincuentes sacaron diversos objetos para llevarse, como una máquina de cortar pasto, garrafa, aspiradora y otros elementos. El cuarto de donde sacaron eso estaba completamente revuelto"."No veíamos movimiento, me asomé a la casa y vimos a los dos sujetos. En un acto de inconsciencia por la adrenalina del momento, les grité que dejen todo ahí y se vayan, que ya habíamos llamado a la Policía. Salieron volando, desaparecieron por completo", relató.Tras la llegada de los efectivos y luego de realizar pericias en el lugar "nos enteramos que parece que estos muchachos, que habrán tenido unos 20 años, habían robado una mochila a un árbitro. Venían mirando la zona, tanteando la situación para ver con qué se encontraban".Agradeció el apoyo y la colaboración del remisero, quien la contuvo a ella y su hija en ese momento. "Nos acompañó y esperó que todo se calme. Estamos profundamente agradecidas por su compañía. Yo justo no tenía llave para entrar a la casa y tenía que esperar a mi marido, si hubiera entrado sola quizás otra hubiese sido la historia", dijo.Por su parte, Francisco, el remisero, dijo aque "decidí acompañar a la mujer y su pequeña hija. Le pedí al vecino que llame a la Policía mientras yo ponía a resguardo en el auto a la nena".Los ladrones "se estaban llevando varios elementos, pero huyeron sin nada cuando se les dijo que ya venía la policía".El trabajador aseguró que "quizás ya tenían vista la casa, porque justo no había nadie y entraron".Por otra parte, comentó que "nunca me pasó algo así, hace poco empecé a trabajar en la remisería, puse mi auto para trabajar".Los vecinos de la zona manifestaron su preocupación ya que en las últimas semanas se han registrado hechos de similares características."Nos reunimos este jueves para contenernos, hay muchos vecinos con miedo. Hoy muchos vieron a personas golpeando las manos en las casas y demás. Quizás andan mirando la zona", comentó una vecina.