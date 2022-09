Juegos Evita: Paraná es sede de etapa provincial y hay más de 800 participantes

“Los Juegos Evita son un emblema”



Testimonios de quienes participan de esta instancia:

Video: Comenzaron los Juegos Evitas en el Club Neuquen: testimonios de los jovenes

Paraná es sede de la etapa provincial de los Juegos Evita. Participan unos 800 jóvenes en equipos Sub 14 y Sub 16 de futsal, handball playa y rugby.Participan competidores de Federación, Concordia, Victoria, Nogoyá, La Paz, Concepción del Uruguay, Paraná Campaña, Gualeguaychú, Gualeguay, Villaguay, Colón, Diamante, Islas del Ibicuy, Federal, Feliciano y San Salvador, además de Paraná.Los equipos que son parte de este evento ganaron la instancia local en cada uno de sus departamentos. Ahora buscarán el pasaporte para representar a Entre Ríos en los juegos Nacionales Evita a desarrollarse del 24 al 29 de octubre en Mar del Plata.El secretario de Coordinación Estratégica de la Municipalidad de Paraná, José Claret, mostró ala inmensa alegría: “Estamos muy contentos de volver, ya que por dos años no se pudieron hacer por la pandemia. Los Juegos Evita significan muchísimo, deben ser únicos no solo a nivel nacional, a nivel internacional, por su características sociales, deportivas, inclusivas. Estamos muy contentos de recibir en esta instancia provincial a los más de 800 gurises que llegan para no solo competir, sino también para disfrutar y pasarla bien en la ciudad”.José Gómez, secretario de Deportes de la provincia, dijo aque celebra “el poder recibir en Paraná una de las finales provinciales, en este caso del futsal, handball playa y rugby. Simultáneamente, en otras ciudades de la provincia, 11 mil chicos están participando de la etapa provincial. Recordemos que arrancaron en esta edición récord 65 mil entrerrianos y entrerrianas de lo que nosotros consideramos es la competencia más inclusiva de América Latina”.“Desde la provincia ponemos inversión, mucho esfuerzo, mucho compromiso para honrarlos como corresponde, para honrar la historia de los Juegos Evita, honrar este presente, para que se lleven una experiencia inolvidable de aquí”, aseveró.La vicegobernadora de la provincia, Laura Stratta, aseguró que el deporte “es política de Estado en Entre Ríos, lo trabajamos en articulación con los municipios. Los Juegos Evita son un emblema, que fueron creados hace 74 años para sembrar en adultos y jóvenes, los valores de la solidaridad, del respeto. Hoy cobran una vigencia enorme que moviliza en Entre Ríos a 60 mil jóvenes y a la instancia nacional movilizan un millón de jóvenes en todo el país. La provincia y el municipio están muy comprometidos con esto”.“Además de haber ganado las instancias departamentales quiénes hoy están aquí, el valor de poder hacer amigos, poder conocer lugares. Se puede ganar o perder, pero lo que se llevan siempre la certeza de que el deporte nos permite conocer, hacer amigos y ser buenas personas”, resaltó la vicegobernadora.