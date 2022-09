Video: El primer ejemplar de Falsa Caoba luce esplendoroso sobre una avenida de Paraná

Sobre Avenida Ramírez, entre calles La Paz y Colón, se encuentra el primer ejemplar de Falsa Caoba que se plantó en la ciudad Paraná, hace unos 30 años. Doña Porota, la dueña de este frondoso y bello árbol contó aque llegó a la vereda de su casa por la atención de una amiga que se lo regaló. “Es un árbol oriundo de la zona de Misiones y Brasil, de zonas cálidas, tiene más de 30 años y lo plantó mi papá”.“Se llama Falsa Caoba pero lo confunden con la Pezuña de Vaca, porque es similar tanto la hoja como la flor”, dijo la vecina y advirtió que no es de uso medicinal y por lo tanto sus hojas no se deben utilizar para hacer té, a diferencia de la Pezuña de Vaca.“Es espectacular, tiene unas flores preciosas rosadas, semejantes a las orquídeas; generalmente florece tres veces al año y esta época es la de mayor floración”, contó Porota y dio cuenta que las flores son solamente para estar en el árbol porque cuando las cortas y pones en agua se marchitan. También tiene uno cuyas flores son blancas.Recordó que cuando el árbol creció y dio sus semillas, “vinieron del Vivero Municipal e hicieron plantines para distribuirlos en muchas partes de la ciudad”. Por lo que muchos ejemplares que lucen en algunas veredas son hijos de esta falsa caoba que luce esplendorosa sobre Avenida Ramírez.Para poder reproducirlo, “se recoge la semilla de la chaucha, lo plantás en un tarro o plantera que se puede romper sin afectar la raíz y después que crece, cuando tenga entre 50 y 70 cm lo podés trasplantar” directamente en tierra.Sobre la raíz, Porota mencionó que “es muy larga y va muy profundo a la tierra, por lo que no hay riesgos de que te levante la vereda, ni los patios. Es un árbol muy noble, tengo sombra todo el año”.Finalmente, dijo que está “muy agradecida con las flores y la vista que da al frente de mi casa, pero cuando se caen las flores por el viento, se ensucia mucho la vereda y hay que tener paciencia y barrerlo para que los peatones no corran riesgo. Soy agradecida con la belleza que me dan todas mis plantas y lo disfruto”, reafirmó.