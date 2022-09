Día Nacional del Bastón Verde: “la gente no se acerca por desconocimiento”

Se conmemora el Día Nacional del Baton Verde. Esta fecha está destinada a fomentar el uso del bastón, pero también a difundir entre la comunidad, la necesidad de acompañamiento y colaboración que las personas con baja visión“El usuario del bastón verde, identifica a una persona que no es ciega, pero que puede necesitar ayudar en la vía pública para poder cruzar la calle o cuando hay obstáculos en la vereda”, expresó aRicardo López.El hombre, instó a los transeúntes a que colaboren con los usuarios de bastón verde: “lamentablemente la gente no se acerca por desconocimiento, no sabe cómo abordar a la persona y lo único que hay que hacer es preguntar si necesita ayuda”, dijo.El bastón verde es una herramienta de orientación y movilidad. Según los últimos datos, las personas con baja visión representan el 11% de las personas con discapacidades visuales. “A nivel mundial son muchas personas, pero está relacionado con otras enfermedades como la diabetes”, indicó.La baja visión es una discapacidad que no puede solucionarse con un lente común ni con cirugía, pero en la que se conserva algún resto de visión que sí puede reforzarse con un tratamiento de rehabilitación.