El paro anunciado por gastronómicos no se aplicaría en Paraná

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) se declaró en “estado de alerta y movilización” y anunció que, de no llegar a un acuerdo, habrá un paro de actividades por tiempo indeterminado desde el próximo 7 de octubre.



El sueldo básico del sector es de 85.000 pesos.



Reclaman una “equiparación salarial” de los sueldos básicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los centros turísticos bajo la consigna de “a igual tarea, igual remuneración”.



El secretario General de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) seccional Paraná, José Trlin Carelli, aclaró que “por el momento la medida de fuerza no se aplicará en Paraná, sino en ciudades que son grandes centros turísticos, pero eso no quita la posibilidad de que luego se decida extenderla a todo el país”, aunque enseguida aclaró que todavía hay expectativas sobre la posibilidad de arribar a un acuerdo.



“CABA tiene un salario de entre un 10% y 20% más que el resto del país y lo que buscamos es que haya una equiparación del sueldo básico”, remarcó.



En primera instancia, la protesta paralizaría la actividad en las ciudades de Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Partido de la Costa, Puerto Iguazú, Puerto Madryn, Calafate, San Carlos de Bariloche, Salta, Ushuaia, Tandil, Embalse, Miramar y Necochea.



Trlin Carelli afirmó que “los salarios de un país inflacionario siempre van a ser bajos, esto pasa en el rubro que sea: nosotros entre este año y los primeros meses del año que viene llegaremos casi a un 120% de aumento, pero siempre estamos debajo de lo que debería ser un salario digno para un trabajador: la canasta está en 111 mil pesos y nosotros tenemos un sueldo básico de 85 mil”.



Recordó que “el rubro estuvo parado al 100% durante la pandemia, período en el que había inflación, pero los salarios quedaron estacionados e incluso hubo una reducción salarial con el fin de evitar el cierre de empresas”. Tras destacar la ayuda que el sector recibió por parte del Estado nacional y provincial, aseveró: “Ahora vamos por una recuperación salarial porque la actividad se reactivó en un 150%”. (APF)