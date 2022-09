Pintaron estrella y demarcaron cordón en calle donde murió un hombre tras choque

Sobre el trágico choque

Luego del trágico accidente que se cobró una vida de un hombre en el barrio San Agustín de Paraná, amigos y familiares de la víctima, pintaron una estrella amarilla en el lugar del accidente. Además, la Municipalidad pintó de color rojo un cordón de la vereda para indicar que en esa está prohibido estacionar.Una inspectora de tránsito, señaló a Elonce que “hace tres semanas que estamos en esta zona realizando controles para que los autos, camiones y motos, no circulen con exceso de velocidad y que no estacionen en cualquier lado”.Asimismo, destacó que “personal de la Municipalidad colocará cartelería y reductores de tránsito”Por su parte, una vecina, Gladys, dijo que “los vecinos trabajamos para que todo esto no quede en la nada, necesitamos que se solucione el problema del tránsito, queremos un reordenamiento, los vehículos tienen que ir más despacio y ser prudentes”, expresó al resaltar que una solución “sería el ensanche de la calle y que se coloquen reductores de velocidad”.El pasado sábado 10 de septiembre se produjo un fatal accidente en barrio San Agustín tras el choque entre un Renault Clío y una camioneta VolksWagen Saveiro, cuyo conductor, Humberto Rolando Reding, de 68 años, falleció.En el Clío se conducían tres adolescentes, al menos dos de ellos menores de edad. Actualmente uno de ellos continúa internado.La fiscal de Menores, Sonia Vives, tomó la causa porque un adolescente de 16 años era la persona que conducía el vehículo y quién tendrá la responsabilidad en el Homicidio culposo de la víctima.Este viernes llegó el primer informe de la División Accidentología Vial de la Dirección de Criminalística, en el que se determina la velocidad y la maniobra que tuvo como saldo final la muerte del conductor de la Saveiro, un conocido vidriero del barrio San Agustín.Fuentes de Tribunales informaron a Uno que la pericia oficial de la Policía determina que el vehículo transitaba a unos 92 kilómetros por hora, además se pudo visualizar que el Clio invadió el carril de la Saveiro.