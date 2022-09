Día del Empleado de Comercio: locales comerciales estarán cerrados este lunes

El secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, Daniel Ruberto, informó que este lunes 26 de septiembre se celebra el Día del Empleado de Comercio y en esa jornada quienes trabajan en este rubro gozarán de un feriado o día de descanso. No habrá actividad en los hiper y supermercados, ni en los locales de la Peatonal, publicó APF.



“Por ley nacional, ratificada por norma provincial, cada 26 de septiembre es día no laborable para los empleados de comercio que estén bajo convenio 130/75”, indicó Ruberto, quien dijo que en cambio las panaderías, las farmacias, heladerías y bares sí podrán abrir porque se rigen por otros convenios.



El dirigente aclaró que “cierran las grandes superficies (hipermercados y supermercados), los negocios de la peatonal, los corralones y los pequeños mercaditos”.



Luego señaló que hay empleados que eventualmente trabajan porque tienen que hacer una tarea específica que no se puede postergar, como, por ejemplo, controlar la cadena de frío en una cámara frigorífica de un supermercado: “Es la excepción a la regla y en estos casos, se paga doble. Desde el Sindicato propiciamos que no se trabaje, pero hay casos excepcionales”.



Festejos



Este Día del Empleado de Comercio se viene celebrando en Paraná hace casi 10 años: este lunes se hará un pic-nic a la canasta en el Camping del gremio y habrá grupos musicales, como Ezequiel, otros grupos de cumbia, DJ, etc.