Artista local pide que lo dejen cantar en la Peatonal: “Es un trabajo”, aseguró

Cristian es un artista callejero que hace ocho años canta “a la gorra” en la peatonal de Paraná. Para realizar su labor el joven utiliza un pequeño parlante y ante Elonce informó que en los últimos días tuvo inconvenientes para realizar su labor.“Autoridades me dijeron que no puedo usar un parlante y me querían cobrar una multa de $8.400”, dijo el joven al aclarar que tiene carnet habilitante para realizar dicha actividad.“Últimamente las autoridades se ponen muy estrictas y me dijeron que no se podía usar parlante y me lo quitaron, no le hago mal a nadie, es solo música lo que hago y trabajo a colaboración”, expresó el artista local al mencionar que “me sacan de la peatonal y de la plaza”.Al finalizar solicitó ayuda para poder cantar y de esa manera “seguir trabajando”.