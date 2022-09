Niño de Misiones es fanático de Patronato y el club le regaló camiseta firmada

Fanatismo por Patronato

Natanahel tiene 10 años y es oriundo de Posadas, provincia de Misiones. El pequeño, es fanático de Patronato desde los 4 años y sueña con conocer la cancha. El niño, grabó un video donde le pidió la camiseta a Guasone y que este autografiada por todo el plantel.La familia en dialogó con, se mostró muy emocionada y contenta por la respuesta del jugador y la que recibirá el niño. Según contó Magalí, la madre, el pequeño le pidió ir a la cancha, pero por diversos inconvenientes eso no era posible. “Un día me pidió que lo grabe para pedirle la camiseta a Guasone, porque le gusta como juega”.Luego de varios días de espera, la respuesta llegó: Guasone le respondió el video y le prometió que le enviaba su camiseta firmada. “Natanahel estaba muy ansioso, todo el tiempo miraba el celular. Cuando vio la respuesta, se emocionó mucho”, agregó Franco, el papá.Según contaron los padres, la responsable de prensa de Patronato se comunicó con ellos para gestionar el envió de la camiseta, que arribaría en los próximos días.El niño, contó que su fanatismo por el equipo comenzó a los cuatro años por un tío que vive en Paraná. “Tenemos familiares allá y cuando era chiquito me mandaron la casaca”, dijo. “No me pierdo ningún partido”.El niño cursa quinto grado y práctica fútbol: “sueño con ser un jugador profesional”, expresó.Según contó, en su escuela es el único chico fanático de Patronato: “mis compañeros no entienden mucho porque me gusta, pero yo les digo que cada cual es hincha de quien quiere”.La familia desea con viajar a Paraná para que Natanahel pueda conocer el estadio Presbítero Bartolomé Grella y que el niño “apoye al equipo en un algún partido”.La camiseta “fue un regalo muy grande para él y poder alentar a su equipo sería otro sueño cumplido”.Al finalizar, la familia le mandó fuerza al plantel y a la dirigencia de Patronato. “hay mucha persona del país que son hincha del equipo. Estamos muy agradecidos por cumplirle el sueño a nuestro hijo”.“Hay que seguir luchando. Patronato es de primera y de primera no se va”. El pequeño, muy conmovido por todo, dijo “gracias por todo, me cumplieron un sueño y a Guasone por su camiseta”.