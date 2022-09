Segmentación tarifaria: topes a los subsidios serán a partir del 1° de octubre

ENERSA informó que, como es de público conocimiento, desde el mes de septiembre de 2022 rigen los tres niveles de segmentación tarifaria para los usuarios residenciales de todo el país:Nivel 1: Segmento de altos ingresos (o usuarios no inscriptos)Nivel 2: Segmento de menores ingresosNivel 3: Segmento de ingresos mediosEn este contexto, la Secretaría de Energía de la Nación, a través de su Resolución 649/22, estableció que los usuarios residenciales enmarcados en el Nivel 3 que registren un consumo de electricidad de hasta 400 kWh mensuales, seguirán siendo subsidiados. No obstante, el excedente de esos 400 kWh mensuales se facturará a tarifa plena (sin subsidio).Si bien dicho documento establece que la modalidad debería ser retroactiva al 1° de septiembre del año en curso, el Ente Provincial de la Energía (EPRE), mediante Resolución 166/22, expresa que “la Secretaría de Energía de la Nación no ha remitido al Poder Concedente la base de datos de los usuarios que corresponden a los 3 niveles de la segmentación, según las inscripciones al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE)”.Por ello, y citando también las leyes provinciales que protegen los derechos de los usuarios y los consumidores de bienes y servicios públicos, el EPRE ha establecido que la aplicación de los topes a los subsidios para los usuarios comprendidos en el Nivel 3 (ingresos medios) de la segmentación tarifaria se harán efectivos con los consumos de energía registrados a partir del 1° de octubre de 2022.Para mayor información sobre las características que revisten los 3 niveles de consumo, ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/subsidios