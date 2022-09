Reclaman por inconvenientes en el suministro de agua en una vivienda

Foto 1/2 Foto 2/2

Desde hace un mes, una vivienda de calle 3 de Febrero al 1800 de la ciudad de Paraná está con poca presión de agua y en algunos días el servicio se corta.



“Está hecho el reclamo en la municipalidad a través del 147 y se han elevado notas, pero nadie viene a arreglar”, dijo Hodabia que vive junto a su madre y su hija.



Según contó, el problema comenzó a registrarse tras el arreglo de una cloaca en la vereda de enfrente, “pero nos dejaron sin agua y la poca que entra no sabemos si está en condiciones para consumir porque el caño está abierto”. Asimismo, señaló que “aparentemente somos nosotras las que tenemos el problema y no estamos en condiciones de andar buscando agua. Es muy difícil mantener la higiene del baño”.



Finalmente, la mujer expresó que desde la comuna “nos dicen que van a venir y nos ponen en emergencia, pero no aparecen, espero que se solucione pronto”. Elonce.com