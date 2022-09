Falleció a los 83 años, Esteban Espinosa, “el señor de los tranvías”

y cuya pérdida física se produjo el 31 de agosto de 2019.y ex personal de La Compañía Eléctrica del Este, luego Agua y Energía, e integrante de la comisión permanente de Homenaje al Tranvía Paranaense, falleció hoy y con él se fue una parte de la historia de Paraná. Él bregaba por la recuperación de la memoria de este transporte que recorrió las calles de la capital provincia desde 1921 a 1962., confió aque este fallecimiento es “un nuevo golpe fuerte: primero se fue Marcelo, ahora Esteban. Habíamos conformado un equipo fantástico los tres para rescatar la historia del tranvía eléctrico; hoy le tocó a Esteban irse y encontrarse allá, con ‘el Flaco’”.Quién hoy “partió” también era hijo de un motorman, “Pastelito” Espinosa, expresó Battistutti.Rememoró que en 2006, Marcelo y Esteban, en el programa ‘Qué Personaje’ que se emitía en Canal Once, “pidieron buscar material para rescatar esta historia del tranvía. Llamé por teléfono porque tenía fotos y recuerdos y Esteban me dijo llorando que había sido compañero de mi abuelo, el que había sido su jefe. De ahí nos fuimos conociendo, y de a poquito conformamos esa amistad tan linda”.“E. Acá en Paraná el tranvía salía de calle Corrientes al final, de la zona en donde hoy está el Patito Sirirí. En los últimos años de trabajo en la empresa, Esteban se desempeñaba en mantenimiento de los tranvías, por lo que no sólo fue motorman. Los tranvías venían del puerto, llegaban hasta la Plaza de Mayo, iban al hospital, llegaban hasta Corrales, y en Paraná, en los años ’20 y ’30 eso era mucho, por la densidad de población con que se contaba”, recordó Battistutti.Confió quesobre la historia de los tranvías. “Él quería mostrar todo lo que habíamos investigado en 10, 15 años de trabajo. Me decía que me iba a dictar, porque ya no veía bien”, mencionó.Para finalizar y profundamente emocionado Battistutti dijo que busca “recordar a”.