Sztajnszrajber y Barruti en Paraná: “Hay que repensarnos en esta realidad”

Este martes, se presentó en el Teatro 3 de Febrero de Paraná “Filosofía para este fin del mundo - El colapso, el deseo, lo animal”, con el filósofo Darío Sztajnszrajber y la periodista y escritora Soledad Barruti. Durante la conferencia trataron el fin del mundo: de cuán real es que el planeta está a punto de colapsar debido al manoseo ecológico, de lo que podemos hacer para evitarlo o si debemos seguir cruzados de brazos esperando.Cruzando datos y pensadores, el filósofo y la periodista protagonizan un diálogo distendido en esta presentación con la que se encuentran se encuentran de gira por el país.Barruti, se mostró muy contenta por estar en Paraná. Sobre la presentación, contó a Elonce que “es poder situarnos como personas en un lugar donde todo está prendido fuego. Hay que pensarnos como actores de esta realidad, en un contexto que es cada día más hostil y difícil, y nos pone en la encrucijada de hacer algo o nos aventuramos a un camino sin retorno”.“Estamos viviendo un crematorio a cielo abierto y eso nos pone en un estado de duelo. Deberíamos frenar y ver lo que sucede alrededor”, dijo.Sztajnszrajber, agregó que “la propuesta que traemos, es estar muy atentos a una coyuntura que nos agobia por todos los desastres en los que estamos inmersos. Queremos encontrar, en la crisis, una oportunidad para pensarnos desde otro lugar”.“Con Sole nos anima no dejar de ser realistas, ir a fondo con los diagnósticos, sacar la cabeza de los dispositivos que nos condiciona a pensar de cierto modo. Acá la filosofía es pensar desde otro lugar”, expresó.“Creo que, si la filosofía no sirve para transformar el mundo, no sirve para nada. Queremos traer ideas, que no dejan de tener una implicancia práctica, porque pueden generar transformaciones interiores e impliquen un cambio en lo cotidiano”, finalizó.