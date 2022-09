Un adolescente ya completó el álbum del Mundial: "El fútbol es mi pasión"

El furor y la dificultad para conseguir los autoadhesivos de la próxima Copa del Mundo es moneda corriente por estos días en los distintos puntos de venta de la Argentina. Sin embargo, Alexis y Darío Leguizamón, se las han ingeniado y para ellos "no les ha sido difícil" conseguir las figus que a otros les está costando muchísimo y ya han completado el tan preciado álbum.Alexis y su papá Darío Leguizamón son de San Benito y este miércoles, en diálogo con, contaron cómo lograron llenar el álbum a menos de un mes de su lanzamiento (el 24 de septiembre se cumplirá el mes).Darío, el papá del chico dueño del álbum, destacó aque adquirieron "siete pack y cada uno tiene 25 sobres". Completaron con estas figus y luego con las que faltaban, hicieron el canje "con un amigo coleccionista de Buenos Aires. Nos faltaban menos de 100", relató."Saqué la mayoría. Messi nos salió una sola vez", dijo Alexis.El chico detalló que se demoraron un poco más "ya que teníamos el álbum de tapa blanda y estábamos esperando el de tapa dura".A los sobres "los compramos en kioscos en Paraná, porque en San Benito es imposible conseguir figuritas porque cuando llega el mundial, todos empiezan a comprar 'a lo loco' y se agotan enseguida", agregó."El 24 se cumple el mes del lanzamiento y ya lo tenemos lleno", resaltó con emoción.Al ser consultado Alexis si canjeará el álbum por premios dijo que no sabe si se podrá hacerlo aunque "no vale la pena canjearlo. En el anterior mundial los premios eran peluches, llaveritos. Vale más quedarse con el álbum".El chico juega al fútbol en Club Patronato, deporte que define como "su pasión". Asiste a la escuela Don Uva. Adelantó que luego de completar el álbum del mundial ya espera "el de la Superliga, del 2023".Darío acompaña a su hijo en este hobby. "Nunca pude completar un álbum cuando era chico; siempre había una difícil. A esto de los álbumes lo empezó él solo, yo en esto estoy acompañando a mi hijo", confió el hombre.Alexis y su papá cuentan con gran cantidad de álbumes de los mundiales. Son fanáticos. "Algunos son réplica de álbumes, no pudimos conseguir los originales. Panini sacó en 1930 el primer álbum del mundial. Alexis tiene la réplica del '70 al 2002, y de 2006 hasta la actualidad es con figuritas", detalló."En el mundial de 2018 nos faltaban más de 200 figuritas, y un año después nuestro amigo de Buenos Aires nos consiguió las que faltaban. Entre esos Messi", expresó el papá del chico.