Un auto que perteneció a Carlos Menem tiene su dueño en Paraná: la historia

Sobre la historia del Peugeot 505 de Menem

La historia de la compra, según el relato del protagonista, “es muy particular”; es quecompró el automóvil sin saber que había pertenecido a un mandatario nacional y, ahora que proyecta venderlo, hasta la abogada de Zulema Yoma se contactó con él para recuperarlo.“Una madrugada no podía dormir y con la computadora me puse a buscar un segundo auto, y apareció este, que siempre me gustó porque tiene un muy buen andar; me contacté con el hombre que lo vendía, nos pusimos de acuerdo con el precio y en las fotos había unas de unos papeles, pero no les había dado importancia”, rememoró Bergogne aSegún contó, cuando volvió a consultarle al vendedor por otra cuestión, éste le preguntó si realmente iba a comprar el auto, porque hacía diez minutos que lo había publicado para la venta y. “A lo que le pregunto el motivo, porque el precio no era barato, y me dice que era”, destacó el paranaense.“Me sorprendí y enseguida me acordé de mi papá, porque, reveló Bergogne al comentar durante el lanzamiento de la candidatura del riojano, “le pusieron un palquito de no más de 2x2”.“Esa noche tocó la orquesta un tema que había grabado Cacho Castaña, y el representante era el mismo de mi papá en Buenos Aires, quien le pidió que grabe el tema `Bombo, caudillo y pueblo´, especial para la campaña de Menem”, completó.Para Bergogne, si su padre estuviera vivo, el auto que perteneció a Menem “hubiera sido el mejor regalo que podría haberle dado”. Ricardo Galván fue un verdadero artífice de la música de cuarteto en Entre Ríos, locutor, animador de LT 14 Radio Gral. Urquiza y LT 9, entre otras emisoras, y creador del éxito "Ta Puesta la Bocha".De acuerdo a los datos que investigó Bergogne en relación al Peugeot 505 Modelo 89, “Menem se lo vendió a su capataz, un hombre grande que quedó ciego, y este a su vez se le vendió a un peón, quien se vino a vivir a Laguna Paiva, donde lo tenía abandonado”.De hecho,, remarcó orgulloso.Según el dueño del auto que perteneció a Menem, tuvo que invertir mucho dinero para que funcionen el centralizado, los levanta vidrios nuevos y, de acuerdo a lo que aclaró, de la pintura no se tocó nada. “Los lava-ópticas no funcionaban, porque es auto de 30 años, pero el techo y los espejos son eléctricos, y”, animó Bergogne.remarcó y, según lamentó,Bergogne confesó que al principio no tomaba conciencia sobre el valor del auto, pero –según detalló- “cuando te sentás y pensás que estuvo sentado el Presidente, ahí decís `la pucha, que grande´,En la oportunidad, anticipó aque proyecta venderlo para comprar la pileta a su nieto y, según lo que reveló, ya se contactó la abogada de Zulema Yoma.“Qué lindo sería que el auto llegue a manos de un coleccionista o a alguien que lo lleve a un museo y tenga su lugar, donde debe estar. Para mí es un placer usarlo todos los días, pero tendría que estar en otro lugar, en otras manos”, anheló.