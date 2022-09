Abrió la inscripción para Procrear II que incluye a Paraná: los requisitos

Cómo anotarse

Requisitos

Cantidad de viviendas que se sortearán

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat habilitó la inscripción para acceder a nuevos sorteos de viviendas. En esta ocasión, se sortearán 900 unidades funcionales ubicadas en predios de Paraná, Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Ciudad Evita, Haedo, Ituzaingó, Lincoln, Merlo, Morón, San Antonio de Areco, San Miguel, San Nicolás (Buenos Aires); Estación Buenos Aires, Estación Sáenz (CABA); Resistencia (Chaco); Puerto Madryn (Chubut); Barrio Liceo, Cavanagh, Morrison, San Francisco (Córdoba) y Corrientes.También, en La Dormida, Maipú, Malargüe, Mendoza Capital, San Martín, San Rafael (Mendoza); Posadas (Misiones); Zapala (Neuquén); Bariloche (Río Negro); San Luis; Río Gallegos (Santa Cruz); Estación Cambios, Rafaela, Sunchales (Santa Fe); La Banda, Santiago del Estero (Santiago del Estero); Río Grande (Tierra del Fuego) y Yerba Buena (Tucumán).El Ministerio explicó que los desarrollos urbanísticos edificados a través de Procrear II cuentan con vías de acceso, cercanía a diferentes centros educativos, recreativos y de salud, más infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.El ministro del área, Jorge Ferraresi, comentó que esa cartera busca generar más de 30.000 hogares en desarrollos urbanísticos en todo el país hacia 2023 y "no sólo poner a la vivienda como un derecho, sino también generar puestos de trabajo en la construcción y motorizar las economías regionales".Así, desde este miércoles, los interesados se podrán inscribir a través de la página web del Ministerio, donde se encuentran los requisitos necesarios que se deberán cumplir para poder acceder al sorteo.Desde este miércoles a las 10, los y las interesadas se podrán inscribir a través de la página web del Ministerio. Allí, además se encuentran los requisitos necesarios que se deberán cumplir para poder acceder al sorteo.* No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.* No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el PROCESO DE INSCRIPCIÓN. Con excepción de los casos detallados en las Bases y Condiciones.* Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.* Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.* Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.* Acreditar el estado civil declarado en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, excepto el estado civil soltero.* Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.* Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 1 SMVyM y 10 SMVyM. Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada. De acuerdo a la información declarada en el formulario, se indicará si existen o no tipologías disponibles.* Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.* No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.* Los y las participantes, al momento de completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.* El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados.1. Matrimonio.2. Unión convivencial.3. Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.* Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.Al respecto, el Secretario de Desarrollo Territorial en Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Luciano Scatolini, confirmó aque en este nuevo sorteo de viviendas se entregarán “”.

Las cuotas

Fecha de entrega

Cabe destacar que el Complejo Procrear de Paraná cuenta con 600 viviendas de las cuales 12 son aptas para personas con discapacidad. “En las dos etapas anteriores ya se entregaron un total de 300 unidades habitacionales.Se recordará que las viviendas que se construyeron, son de diversos tamaños y algunas son aptas para personas con discapacidad. Hay monoambientes y departamentos de 1, 2, y 3 dormitorios. Cuentan con living-comedor, cocina integrada, baño y balcón. Además, en el predio esta diagramado una infraestructura de servicios y espacios verdes.Según detalló Scatolini, el valor de las cuotas, varían según cada vivienda. “En tanto, las viviendas más grandes, cuyo valor es de unos 13 millones, las cuotas arrancarán en los 47.000 pesos”. Cabe destacar que los montos de las mismas se ajustan a cada tipo de plan.La inscripción para el nuevo sorteo del Procrear abre este miércoles y estará habilitada por 15 días. “y quienes cumplan con todos los requisitos participarán del sorteo”, explicó el secretario.En esta línea, anticipó que luego de realizarse el sorteo, se estima que en 60 días se entregarían las viviendas, “”, confirmó Scatolini.El funcionario señaló que el complejo Procrear de Paraná es “uno de los más grandes y lindos del país”. “Ahora, trabajamos en una nueva licitación para lograr que se construyan más unidades habitacionales en ese predio”.“Es una política de Estado y se lleva a cabo gracias a la fuerte decisión del Presidente de la Nación”, argumentó y agregó que para Entre Ríos está previsto la construcción de dos complejos del Procrear en Concordia, Gualeguaychú.