Declarará uno de los jóvenes involucrados en fatal accidente en Paraná

El pasado sábado 10 de septiembre se produjo un fatal accidente en barrio San Agustín tras el choque entre un Renault Clío y una camioneta VolksWagen Saveiro, cuyo conductor, Humberto Rolando Reding, de 68 años, falleció.En el Clío se conducían tres adolescentes, al menos dos de ellos menores de edad. Actualmente uno de ellos continúa internado.El abogado defensor Hugo Gemelli, dialogó cony brindó nuevos detalles de cómo avanza la causa.“Hay dos personas que fueron dadas de alta. Uno de los jóvenes que viajaban en el auto declararía este miércoles, en carácter de testigo para poder dilucidar quien conducía el vehículo. Además, saber que ocurrió antes y después del accidente”, informó el letrado.Sobre la versión de que el auto se habría cambiado de carril, indicó que “eso es una apreciación y nos guiamos por los informes oficiales. Todavía no hay testigos presenciales de lo que fue la mecánica del accidente”. Seguidamente, aclaró que hay videos incorporados en el expediente, pero “lo que va a definir y dar las precisiones son: la declaración de uno de los jóvenes y el informe preliminar de la División de Accidentología, que estaría la semana que viene”.“Es un hecho lamentable que se llevó la vida de una persona producto de un accidente, pero no hay una intencionalidad. Hay un testigo que refiere a la música fuerte en un auto, pero no puede dar precisiones de cómo ocurrió el hecho, ya que el concurre al lugar luego del choque”, explicó.Gemelli indicó que hasta el momento “no hay personas imputadas en la causa”. “Yo me constituí como defensor para controlar la prueba. Todavía no se puede hablar de homicidio culposo o negligente, se está realizando la investigación para establecer las formas del fallecimiento de la víctima”.Además, informó que se esperan los resultados de los test de sangre y alcoholemia de los involucrados, que podrían estar “en una o dos semanas”.