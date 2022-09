Día del caballo y los beneficios de la equitación: “Te sentís libre, te da paz”

El origen de la celebración



Humberto Basso dijo aque este día “es muy especial para nosotros, porque es la conmemoración de los animales con los que compartimos el día a día y compartimos la vida”.En el lugar cuentan con 25 caballos, algunos de propietarios y otros del club.El trabajo con los caballos “es súper gratificante, es como ‘un trabajo no trabajo’. Uno lo hace con tantas ganas que se disfruta mucho”.Destacó además que en el club, 35 chicos hacen equitación y 8, equinoterapia. Y entre estos están los paraecuestres, que son los que hacen deporte en alto rendimiento, puso relevancia Basso.La equinoterapia “tiene muchos beneficios, desde lo psicológico, fisco, intelectual, vincular; uno tiene que generar un vínculo con el caballo, para poder comunicarse, hacer un salto y demás”, resalto el profesor.En la fecha, los alumnos concurrieron a “saludar” a sus queridos compañeros.Fiorella Santana, Benicio González e Ischel Salomón, detallaron qué significan los caballos en su día a día.“La mía se llama Sorpresa, la tengo hace unos cinco años. Tener un caballo no es lo mismo que tener una mascota, lleva más tiempo; si bien lo cuidan en el club, requiere atención. Es de carácter intenso, se parece mucho a mí. Es muy noble”, relató Fiorella, agregando que realiza “equitación desde hace diez años”.“Sorpresa me causa alegría, energía, me saca de un montón de problemas, te hace olvidar de todo”, puso relevancia. Como “regalo” en su día le llevó zanahorias. “Está acostumbrada a recibir zanahorias como premio después de entrenar, es un momento especial para ellos”.La yegua de Benicio es Esmeralda. “Tenía un problema de pulmones, cuando corría mucho me agitaba, me agarraba tos”, detalló mencionando que ese fue uno de los motivos para empezar a practicar equitación. “Arriba del caballo te sentís libre, te da paz, te olvidás de todo”, resaltó, detallando que el regalo para ella, hoy, fue “darle zanahorias y sacarla a comer pasto”.Ischel, por su parte, mencionó que “desde chiquita” tiene amor por los caballos. Hoy tiene ocho años. “Fui a un campo, vi mucho caballos, me llevaron a tocarlos y de ahí me empezaron a gustar, por eso empecé equitación”, indicó la niña, acotando que el caballo de la escuela con el que comparte su aprendizaje es “Tormenta”. La yegua recibió hoy de la nena “terrones de azúcar y zanahorias”.Cada 20 de septiembre se celebra el Día Nacional del Caballo en la Argentina, tal como fuera instaurado desde 1999, cuando por ley se definió esta fecha con el propósito de conmemorar a relevancia de este animal icónico que acompañó la historia del país.La Ley 25.125 le dio el marco institucional a la iniciativa de la Federación Ecuestre Argentina (FEA), que propuso festejar la importancia del animal, bajo el fundamento de un “homenaje a la participación del equino en la organización histórica y económica, y en la vida deportiva de la Argentina”.En concreto, se celebra en esta fecha para recordar la llegada a Nueva York de Aimé Félix Tschiffely. Se trata de un jinete suizo que salió de Buenos Aires y que llevó a cabo un itinerario por América, cuyo extenso recorrido se prolongó desde abril de 1925 hasta septiembre de 1928.El camino culminó en la emblemática Quinta Avenida de la ciudad estadounidense, para completar una travesía de 21.000 kilómetros en poco más de tres años. Debido a esa hazaña histórica, se permitió poner en evidencia la resistencia de los caballos criollos, que se caracterizan por su facilidad para el trabajo de campo.“Gato” y “Mancha”, los equinos protagonistas de esa travesía y criados por un cacique tehuelche en la Patagonia, descansan en la estancia “El Cardal” junto a los restos del andariego profesor extranjero que los llevó por horizontes lejanos a la Argentina. Simbolizan la entrega y la fidelidad del caballo a las causas nobles.