Hinchas del Rojinegro tiñen la tarde gris y alientan a Patronato en el Grella

Testimonios

Patronato enfrenta a Rosario Central en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El rojinegro recibe al canalla, y los simpatizantes arribaron al Presbítero Bartolomé Grella, en una tarde gris pero teñida de esperanza e ilusión.Los hinchas se muestran orgullosos en las últimas semanas con la labor de su equipo. Si bien el equipo sigue peleando por salir de la zona de descenso, el plantel reaccionó a medida que avanza el campeonato, los fanáticos lo notan con claridad y acompañan al equipo en las tribunas.El rojinegro viene de perder contra Racing 1 a 0 como visitante y necesita sumar puntos para seguir en carrera y evitar el descenso.estuvo en la previa de partido y rescató los testimonios de los hinchas que vivieron con mucha emoción la previa al encuentro.“Patronato tiene que ganar sí o sí. Con un 1 a 0 estamos conformes”, expresó un hincha con ilusión.Otro simpatizante se mostró tranquilo y seguro: “hoy ganamos”, dijo. “Hay que sacar al equipo adelante y ojalá salgamos de la zona de descenso”.Tía y sobrina llegaron juntas a la cancha para disfrutar del partido. “Desde que ascendió al Nacional B lo seguimos. Yo quiero que gane como sea, no me importa contra quien juegue”.Dos hermanos, comentaron que “últimamente nos cuesta concretar las jugadas que hacemos. Hay que invertir en Altamirano, no se puede ir”.