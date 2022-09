Familiares de víctimas de presuntas mala praxis pidieron celeridad a la Justicia

En el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, familiares de pacientes fallecidos por presuntos casos de mala praxis médica se manifestaron este sábado frente al Palacio de Tribunales, en Paraná, para exigir celeridad en las causas judiciales, registróEncabezó la concentración Cintia Rodríguez, mamá de Valentín Godoy , el niño de 13 años que falleció por una presunta mala praxis en el hospital San Roque el 7 de abril de 2020 en plena cuarentena.“Valentín estuvo internado 13 días, había entrado por una apendicitis, tuvo cinco operaciones y supuestamente de todas salía bien, pero le encontraban cosas que no sabían de dónde eran, hasta que el 7 de abril de 2020 terminó falleciendo”, rememoró la mujer. Y agregó: “Después de la primera cirugía estuvo cuatro días con fiebre, vómitos, diarrea y dolor, estaba hinchadísimo, pero no le encontraban la causa, hasta que le abrieron la herida para limpiarlo y le salió pus”.En la oportunidad, la mamá aseguró que transitar esta etapa “es muy difícil porque la Justicia no te acompaña”. “La Justicia no tiene los mismos tiempos que las familias con respecto al dolor”, lamentó.Según explicó Rodríguez a, “la causa está parada porque, según los peritos, se siguió el protocolo, pero la historia clínica está desordenada y tiene muchas hojas que no son legibles siendo que hay una ley que protege a los pacientes y dice que la historia clínica debe ser legible y entendible tanto para el paciente como para las personas responsables del paciente”. De acuerdo a lo que comentó, ella se contactó con una perito de Buenos Aires para que estudie la historia clínica.En la concentración también estuvieron presentes familiares de Emily, que también falleció en el San Roque a raíz de una mala praxis.El 17 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Seguridad de los Pacientes, proclamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en el año 2019.La creación de esta efeméride tiene como finalidad promover acciones para fomentar la seguridad en la atención de la salud de personas, así como priorizar este aspecto como un atributo esencial en la calidad del servicio prestado por los centros de salud.La seguridad del paciente es una disciplina contemplada en la atención a la salud que surgió debido a la evolución de los sistemas de atención de la salud y el incremento en las cifras de daños a pacientes ocurridos en centros sanitarios.