Se realizan en Paraná las Jornadas Entrerrianas de Instrumentación Quirúrgica

El lunes 19 de septiembre es el día del instrumentador quirúrgico. Las instrumentadoras Gabriela Marzo y Romina Murua, en el marco del encuentro de este sábado, contaron aque “el Círculo Entrerriano de Instrumentadores Quirúrgicos y la Cruz Roja decidieron hacer en conjunto estas jornadas para estudiantes y profesionales de la instrumentación. El objetivo es capacitarse y lograr el reencuentro no solo profesional sino también social, donde podamos hacer una evolución de los aprendizajes”.Marzo aseveró que esta es “una profesión que no está muy bien reconocida en la parte económica. Se puede observar que la gente que está en el interior tienen más dificultades para el trabajo”.“El rol del instrumentador quirúrgico es asistir al médico durante todas sus necesidades, durante la cirugía, previo y posteriormente. No solo implica el acto quirúrgico, sino también el preparado del instrumental, corroborar que estén todos los implantes cuando se va a hacer una prótesis o un tipo de cirugía”, aseveró.Entre los disertantes se encuentran “médicos, licenciados en instrumentación quirúrgica, así como también técnicos superiores en instrumentación quirúrgica”.“La idea es transmitir conocimientos y además la responsabilidad que infiere estar con un paciente”, destacaron.