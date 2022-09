Lavan autos para juntar fondos y que un compañero pueda viajar a Bariloche

Estudiantes Secundarios del Colegio Santa Teresita de Paraná son muy unidos y tienen un hermoso gesto con un compañero, por razones económicas, no podía realizar el tan ansiado viaje a Bariloche.Los estudiantes cursan 5to año y están juntando fondos para parar su viaje de estudios que realizarán en septiembre del 2023. Thiago uno de los compañeros no podía costear t el viaje y todos sus amigos armamos un plan para poder juntar dinero.“Somos amigos desde los 3 años y queremos que todos viajemos a Bariloche”, dijo uno de los estudiantes a Elonce al resaltar que para juntar dinero lavan autos durante los fines de semana.Al consultarle sobre cómo se les ocurrió la idea de lavar autos, una joven detalló que “entre todos armamos un proyecto para juntar dinero y fueron surgiendo ideas y la del lavadero fue la más viable”. Los jóvenes muy entusiasmados lavan autos en un lavadero ubicado en calle Churruarin, 481, y promocionan “el lavado artesanal” a través de una cuenta de Instagram.“Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para juntar dinero y que Thiago pueda cumplir su sueño”, detalló un compañero.En tanto, la dueña del Lavadero Liser, quien prestó las instalaciones para que los chicos puedan desarrollar su actividad, ponderó la iniciativa de los jóvenes y agregó que “queremos enseñarles que con esfuerzo todo se puede lograr”.Por su parte, Thiago, dijo que “le ponemos toda la energía y de a poco vamos juntarnos el dinero” y expresó que “es una alegría que mis amigos de toda la vida me ayuden a poder juntar lo necesario para viajar”.“Con el grupo de padres nos conocemos hace muchísimos años y estoy agradecida de la inmensa colaboración para que mi hijo pueda viajar”, resaltó la mamá de Thiago.Para ayudar con la causa solidaria, los jóvenes piden que se comuniquen al 3435046265 “donde les damos un turno y les pasamos presupuesto”.