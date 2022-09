La Municipalidad trabaja en prevención y la seguridad vial en Paraná

Estudiantes avanzados y graduados de carreras relacionadas con la Accidentología y la Seguridad Vial (licenciaturas en Accidentología Vial y en Criminalística de la facultad de Ciencia y Tecnología de UADER), comenzaron a trabajar esta semana en las calles de Paraná, integrando el cuerpo de inspectores de tránsito del Municipio.



Surgidos de una convocatoria conjunta con la institución académica (que está hoy en una segunda etapa), participaron de distintas evaluaciones y capacitaciones junto al personal que ya realizaba tareas, para fortalecer en conjunto una labor clave: concientizar para la prevención de accidentes en la ciudad, controlar el cumplimiento de las normas de tránsito.



Las capacitaciones incluyeron primeros auxilios, herramientas para una comunicación eficaz con la ciudadanía, diagrama de operativos, etc. La idea es profesionalizar el servicio y generar un cambio de paradigma en cuanto a la relación con el vecino.



Acceso Seguro



Este programa de operativos en escuelas, “viene funcionando muy bien, con excelentes resultados y muy buena recepción de las instituciones educativas y los padres”, señaló el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Juan Manuel Tamareu. En ese sentido, dijo que también es importante el trabajo del cuerpo de inspectores acompañando esta tarea.



Reductores de velocidad



Su función es prevenir accidentes de tránsito y excesos de velocidad en torno a escuelas, clubes o esquinas peligrosas. Se han colocado con resultados positivos en el Hospital de la Baxada, club Paracao, entre otros puntos, y se atiende la demanda en distintas zonas, complementando la señalización vertical que también ayuda a la prevención.



Obras



El Municipio lleva adelante un plan de bacheo y recuperación de la trama vial con tareas simultáneas en distintos sectores. Son obras de calidad hechas en forma integral, es decir, con planificación respecto a las necesidades de cada sector y también, evitando futuras roturas, incluyendo por ejemplo, el recambio de cañerías antiguas (en algunos sectores con más de 100 años de funcionamiento).



Este plan de movilidad urbana busca mejorar las calles solucionando problemas históricos y además conectar a la ciudad, para generar un tránsito más ágil y seguro, brindando a los vecinos mayor previsibilidad y ahorro en los tiempos que implica unir un punto y otro. En ese sentido, pueden mencionarse el ensanche y repavimentación de Rondeau, Racedo, Larralde, Zanni y Ejército; la señalización horizontal y vertical de las calles; y las luminarias Led, entre otras mejoras.



Semaforización



Otra acción es la puesta en valor del sistema de semáforos. Por ejemplo, en Avenida Ramírez desde su intersección con la Circunvalación José Hernández hasta Avenida de las Américas, y desde ahí el enganche hasta el km 5 y ½. Esta obra incluyó todo el sistema, recambio de óptica, nomencladores, interconexión de la red, decrementadores de velocidad y el software que permita generar planes de trabajo sobre la movilidad en la ciudad.



También respecto a semáforos, con fondos municipales, se readecuó el sistema en el sector céntrico con la reubicación de columnas ubicadas en calles Echagüe, Gualeguaychú, Alem y 25 de Mayo. De esta manera automovilistas y peatones tienen hoy una clara visión, asegurando cruces seguros.



Cruces Peatonales



Esta obra, próxima a iniciarse, consiste en la construcción de rampas de accesibilidad en un amplio sector comprendido por avenida Laurencena, Racedo, Ituzaingó, Ameghino y Patagonia. Estas acciones forman parte de una visión inclusiva de la ciudad, abarcando a todos y todas en el plan de movilidad y en pos de asegurar el derecho al uso del espacio público.



Nos Respetamos



Una encuesta sobre movilidad urbana realizada por la Municipalidad de Paraná en marzo de este año, reveló que para los ciudadanos el principal problema en la circulación vial es la falta de cumplimiento de las normas. Entre otras respuestas, las más señaladas fueron el estacionamiento en doble fila en el microcentro y el escaso respeto por el peatón.



Con este diagnóstico, desde distintas áreas se trabajó en la campaña de bien público Nos Respetamos, por una mejor convivencia vial, trabajando la movilidad urbana bajo un concepto de calles compartidas entre peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas. El objetivo es promover, a partir de la educación y la sensibilización, una nueva cultura vial, basada en el respeto a las normas (señales de tránsito, maniobras debidas e indebidas, cruces peatonales, carriles, accesibilidad, estacionamiento, semáforos, no usar el teléfono celular al manejar, etc).