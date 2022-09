Familia pide saber dónde está “Pupu”, la carpincha rescatada en Paraná

Policiales Rescataron a un carpincho que tenían como mascota en una vivienda de Paraná

Un ejemplar hembra de carpincho fue rescatado ayer por personal de la División de Abigeato de Paraná de una vivienda del barrio El Morro, de Paraná. El animal estaba cautivo y lo criaban como una mascota.solicitó a los responsables provinciales de Fauna que le den a conocer el destino que tuvo el animal y si se encuentra o no en buen estado.“La teníamos de bebé y lo queríamos llevar porque rompía cosas, pero no es verdad que hacía daño porque cuando empezó a romper la heladera, porque sabía que ahí había alimentos como manzana o frutas, se servía sola”, contó la mujer de barrio El Morro.La carpincha llevaba el nombre de “Pupu” y en un video al que accedióse la ve jugando como una mascota más. “La cuidábamos y era un integrante más de la familia, junto con los perros porque se crió con ellos”, contó Marisol.La mujer pretende conocer el destino que tuvo el animal, es que, según le informaron, todavía no estaba en Parque San Martín porque primero la iban a llevar al veterinario. “Pero ella no está ni desnutrida porque pesa 25 kilos”, aseguró y agregó: “Ella es muy tonta porque está acostumbrada a estar con los perros y tampoco está acostumbrada a estar encerrada porque duerme en un sofá”.Marisol se mostró de acuerdo con respecto a que la carpincha no tiene que estar en la casa, pero sí exige poder ver al animal para saber que está bien. “Qué delito hizo para estar dentro de una jaula”, se preguntó.En la oportunidad, también dieron cuenta de cuanto extrañan a “Pupu”. “Mi hija y mi nieta lloran; solo queremos verla y saber que está bien”, fundamentaron.De acuerdo a lo que contó, la carpincha fue retirada de la casa de El Morro “por el llamado de un vecino”. “La gente pasaba y le sacaba fotos o le daba de comer, pero en todos lados siempre hay alguien que se mete donde no debe”, apuntó. De hecho, una vecina comentó que el animal “no generaba ningún problema en el barrio porque estaba adentro con los perritos”.