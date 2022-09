Ex policía federal abusó de nietas: “Dijo que era mentira, pero no le creímos”

Policiales Condenan a ex policía federal por abusar de tres nietas de su pareja en Paraná

Condenan a ex policía federal de apellido Servin, por abusar de tres nietas de su pareja en Paraná. El imputado de 65 años, fue sentenciado a la pena de 16 años de prisión. Las menores tenían entre 5 y 9 años cuando comenzaron los abusos. El sujeto Seguirá en libertad hasta que el fallo quede firme.que es “importante dar a conocer estos hechos porque puede haber más víctimas y es muy importante que lo denuncien. Queremos que todo Paraná y Colonia Avellaneda sepa quién es esta persona”.Sobre el abuso que sufrió su hija, relató que “mi nena empezó con un comportamiento extraño y se cortaba los brazos. Yo pensaba que era porque le prohibía muchas cosas, pero con el tiempo me di cuenta que había algo más. Supe todo, cuando la mamá de una amiga de ella, me llamó y me dijo que mi hija había sido abusada por su tío”.“Al principio no lo podía creer porque lo conocía a él y demostraba ser otro tipo de persona. Todo el mundo lo tenía en un altar y me da confianza porque era policía”, dijo. Seguidamente agregó que “el abuso pasó cuando la nena tenía 9 o 10 años y yo me enteré cuando tenía 12 y estaba por empezar la secundaria”.Según se supo, el hombre abusó de tres nenas, en reiteradas ocasiones durante varios años.Cuando Magalí se enteró habló con su hija, quien le confirmó el abuso. “Además, me contó de otra nena que sufrió lo mismo y con el tiempo nos enteramos de otro caso. Somos tres las denunciantes”.“Cuando tomé dimensión de lo que había hecho el hombre, quería ir a buscarlo y matarlo. Después me tranquilicé e hicimos la denuncia. Él se presentó en mi casa y me dijo que era todo mentira, pero siempre le creímos a las nenas, porque ellas no iban a inventar una casa tan aberrante”, comentó.Tras la denuncia, comenzó el proceso legal: “mi nena fue a Cámara Gesell dos veces, a psicológico, realizaron pruebas, pericias y demás. Cinco años estuvimos esperando que lo lleven a juicio. Ojalá que se pudra en la cárcel, que es lo menos que se merece”.“Con mi hija hablamos de este tema, porque ella siempre esperaba justicia y nunca llegaba y eso repercutió en toda su vida. Es algo que no se borra tan fácil. Ellas al principio lo tomaban como un juego, porque no sabían que era lo que estaba sucediendo. Pero cuando comenzaron a crecer y al tener educación sexual, comprendieron lo que les pasó”, finalizó.El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Alejandro Grippo, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa, fue quien resolvió la condena.