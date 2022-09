Familia de Santiago pide que aseguradora “se haga cargo de la rehabilitación”

Recordemos que Santiago Panozzo, de 19 años, fue colisionado en la intersección de calles Newbery y Mihura mientras circulaba en bicicleta, el martes 19 de julio por la tarde, por un hombre que en un primer momento se dio a la fuga. El conductor de la Renault Duster se entregó luego. Cumple prisión domiciliaria. La recuperación de Santiago Paola, la mamá de Santiago, confió a Elonce que su hijo “tiene días buenos; viene despacio, está aprendiendo a comer, a caminar, a poder mantenerse parado, pero hay otros días en que parece que retrocede, en su estado de ánimo, no puede mover su brazo, tiene afectada una de las cuerdas vocales”. No obstante, enseguida agregó: “Agradecemos que esté con vida”.



Comenzó con la rehabilitación. Lo realiza de lunes a viernes, de 9 a 15 horas. “Está en un centro neurológico de rehabilitación, con todos los profesionales que lo atienden un grupo grande de médicos que están con él. El costo es de 100 mil pesos por mes, más el transporte que le insume 33 mil pesos”.



La familia se hace cargo de los gastos, contó. Además, reciben “la ayuda de mucha gente y vendiendo lo que tenemos”, dijo. Con esos recursos afrontan “los gastos de la recuperación de Santi y las cosas de nuestros otros dos hijos”. Paola ha debido dejar de trabajar de tarde, para ocuparse “de lleno” en Santiago, conservando el trabajo de mañana, que puede realizar ya que su hijo está en el centro de rehabilitación.



El papá de Santiago afirmó que está indignado con “la burocracia”, según definió. “No hablo generalmente pero uno se cansa. Ya ha pasado a ser un maltrato. La aseguradora Sancor ‘nos tiene a las vueltas’. Santiago lleva dos meses (desde el hecho), y no hay nada, ni de la aseguradora ni del conductor. Ese muchacho hizo un desastre en nuestras vidas. No sólo le ‘jodió’ la vida a Santi sino también a sus hermanos. Pero nuestra familia está unida, vamos a terminar de vender lo poco que tenemos. Santi no va a perder su rehabilitación, a sus hermanos, mientras podamos seguir dándole lo que le dábamos, seguiremos haciéndolo”, aseveró. El conductor "quedará libre el 20 de septiembre” La madre de Santiago contó a Elonce que ayer se les comunicó que el conductor “quedará en libertad a partir del día 20, ya no estará más con domiciliaria. Nos dijeron que ya están todas las pericias”.



Al respecto la mujer indicó muy conmovida: “Yo no estoy enojada con él, no tengo las energías para gastarlas en él. Pero parece tan injusto que él hará vida normal, tendrá vida normal su familia. Nosotros somos una familia muy humilde, siempre hemos ‘laburado’ y lo seguiremos haciendo y hoy con más fuerzas. La familia del chico que lo chocó nunca se acercó al hospital, nunca nos llamó. Sabemos que estamos hablando de un ‘chico’ de 36 años, pero al menos decir ‘disculpen’, o preguntar ¿Santi está bien? Nada más que eso…; nunca pedimos nada, nunca pedimos plata”.



“Hay mucha gente que nos quiere ayudar, nos dicen que abramos una cuenta, que demos un CBU. Pero realmente no lo hemos querido hacer porque nos da mucha vergüenza pedir. Pero la gente de afuera no tiene por qué pagar el daño que hizo otro. Sabemos que lo hacen de corazón, que lo ofrecen de corazón. Cada vez que nos han dado algo es una bendición de Dios, ya sea un compañero o una compañera de trabajo, una señora que no nos conoce que nos regaló Ensure, que tiene un costo de 900 pesos por día, eso sale uno solo y él tiene que tomarlo sí a sí; una chica que tiene un comercio en calle Zanni que nos está ayudando a pagar la mitad del transporte de Santi. Con lo de Santi ha habido millones de corazones solidarios”, contó el hombre.



En el mismo sentido dijo que agradece toda la ayuda brindada aunque “debe pagar quien tiene que hacerlo. Pido que Sancor, la aseguradora, se haga cargo. Y que también se haga cargo quién le ocasionó esto a Santi”.



“Ese chico va a salir para el 20, podrá ir a festejar la primavera al parque, y nuestro hijo está acá, encerrados in poder moverse”, manifestó el padre del chico, con mucha impotencia.



De la misma manera aseveró que “falta un montón en la recuperación de nuestro hijo. Será larga la recuperación, ya nos lo han adelantado. Nos indigna; uno está cansado por todo esto”. Elonce.com.