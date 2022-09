Vecinos reclaman soluciones a los desbordes cloacales: “No se puede vivir así”

Vecinos de calle Gobernador Crespo entre Gualeguay y La Madrid, de Paraná reclaman soluciones a los desbordes cloacales que registran hace un tiempo.“Las cloacas desbordaron el domingo, llamé a la Municipalidad y me dijeron que me iban a tomar como prioridad. Nunca vinieron y hace cinco días que estamos así, todos los días reclamamos, pero no nos escuchan. Mi casa es un foco infeccioso”, expresó aMónica, una vecina.Según comentó la mujer, su vivienda era la única con ese problema hasta este jueves que el desborde comenzó a afectar a la casa de su vecino. “Hace una semana, otra familia sufrió lo mismo. No se puede vivir así. Es un problema de la red cloacal, no de las viviendas”.Atilio, otro vecino contó que “cuando me pasó a mí, en 24 horas lo solucionaron”. Seguidamente, agregó que “el problema es que la boca cloacal de calle Gualeguay está rota y hace que se revienten los caños pluviales. Eso es un trabajo de la Municipalidad”.“El agua llega casi hasta Don Bosco. El caño de calle Gualeguay está roto hace ocho meses y continuamente sale agua, y ahora comenzó a afectar las viviendas”, explicó.