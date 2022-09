Profesionales de Salud se concentrarán para reclamar la regularización de cargos

“Hoy, a 14 años del último pase a planta, nos encontramos movilizados pidiendo que ese proyecto, que permitiría la regularización de 1095 profesionales, sea tratado y aprobado por los representantes del Poder Legislativo de nuestra provincia”, expresaron los profesionales en un documento.



Se trata del proyecto de ley que busca regularizar 1095 cargos de profesionales que ya se desempeñan en el sistema público de salud, en el marco de la Ley 9.892 Carrera Profesional Asistencial Sanitaria.



Esa iniciativa fue elaborada y trabajada por el Ministerio de Salud de la provincia y enviada por el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial, donde ingresó por Cámara de Diputados. Eso ocurrió en marzo pasado, es decir, hace 6 meses. Desde entonces su tratamiento no ha tenido avances.



Con la creación de esos cargos se busca regularizar la situación de estos profesionales y no implica el ingreso de más trabajadores, por lo tanto no requiere de una nueva erogación presupuestaria.



“No es posible pensar un sistema de salud eficiente si quienes nos hemos formado en las universidades de nuestro país para desempeñar tareas en los servicios públicos, y de hecho lo venimos sosteniendo hace décadas, somos los últimos en ser reconocidos”, lamentaron los profesionales en la convocatoria a la protesta que realizarán este jueves a las 10 frente a Casa de Gobierno.



La acción es organizada entre los colegios profesionales, la Asociación de Entidades Profesionales Universitarias de Entre Ríos (Aepuer) y la Asociación de Trabajadores del Estado. (APF)