Emotivo recibimiento a niño que estuvo internado tras accidente de tránsito

Theo, un niño de 12 años de Paraná, volvió a su casa después de estar 12 días internado en Santa Fe, tras sufrir un accidente de tránsito. Familiares y amigos del nene lo esperaron y le realizaron una emotiva bienvenida.“Estoy bien. Estuve 12 días en el hospital y no lo aguantaba más”, expresó a, el niño. Con banderas, canticos y carteles, sus amiguitos lo esperaron para darle un gran abrazo.“Vinieron todos a visitarme. Se ve que me quieren mucho”, dijo contento el nene. Según comentó, le apasiona el fútbol y “juego de cualquier puesto. Messi es mi jugador preferido”.Melina, la mamá se mostró muy agradecida por el cariño que recibieron mientras estaba internado en el hospital Alassia de la vecina provincia.Sobre el accidente, la mujer contó que sucedió el sábado 3 de septiembre. “Volvíamos de un torneo de Unión, en un abrir y cerrar de ojos, se me fue el auto y chocamos contra un montículo de tierra”.“Al chocar tan fuerte, el cinturón de seguridad le perforó el recto y lo tuvieron que intervenir. Demoraron un día en establecer que tenía, porque las placas y estudios salían bien, pero él hacia fiebre y le dolía el abdomen”, explicó. Seguidamente, relató que los médicos decidieron llevarlo a cirugía y se encontraron con que “había hecho una peritonitis”.Al finalizar, el abuelo del nene expresó que “a nosotros nos cambió la vida para bien. Es importante que él esté bien, para nosotros y sus amigos”.