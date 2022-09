Invitan a festival con 12 bandas y otras propuestas, en la Vieja Usina

Los organizadores están muy contentos de poder realizar este festival ya que, mencionaron, buscaban “crear un espacio que, creemos que estaba faltando, donde las bandas emergentes tengan infraestructura para mostrarse. A veces sucede que en los lugares que se consiguen, las bandas no pueden lucirse porque el sonido es malo, aunque en cambio en la Vieja Usina, con el sonido que tiene, con la infraestructura, se puede lucir de otra manera. Lo que buscamos es crear un espacio para todas las bandas, de calidad”, indicaron a Elonce.



Uno de los organizadores de Altern On, Matías Pérez, aseguró en el mismo sentido que “Paraná tiene artistas de la talla para poder hacer algo así”.

Entre las bandas que se presentarán el sábado están “Nave del Rio, Robson Bros Company, All Played Down, Cuero al Viento, Cumpa Música, Efectos Especiales, Rockabilly The Golden Days, Mephistofeles, Salsa de Choclo, Actual, Zona 84, El Altillo”, enumeraron.



Contaron que habrá “bandas de Rosario, Buenos Aires. Es una fusión interesante de músicos, pero no sólo de músicos, sino también con artistas del tatoo. Habrá zona de skate en donde van a hacer demostraciones unos chicos de Colonia Avellaneda. Es un festival pensado para la familia, hay un espacio para los chicos”.



Hay entradas a la venta, con promociones de “cinco por cuatro”, La idea es integrar a la familia, a los amigos, dijeron.



Para más información, comunicarse a través de las redes sociales. Elonce.com.