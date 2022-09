Niño será operado en Buenos Aires y recaudan fondos para costear gastos

Theo tiene 10 años y será sometido a una operación de corazón abierto en Buenos Aires. Por ese motivo, su familia está realizando ventas de pizzas listas, comidas y rifas para recaudar dinero y poder costear los gastos de su estadía allá. Además, pusieron a disposición un CBU para quienes quieran donar dinero.Según indicó Irina Vergara, la mamá del nene a Elonce, su hijo “fue operado los 13 días de nacido y el próximo 3 de octubre, será operado por segunda vez a corazón abierto de estenosis pulmonar severa y insuficiencia cardíaca severa. Le tiene que colocar una prótesis mecánica y cambiarle una válvula pulmonar, que le pusieron cuando era bebé”.“La intervención será en el Hospital Gutiérrez y debemos estar dos meses en Buenos Aires”, dijo. Seguidamente, indicó que “por eso estamos recaudando dinero, porque no tenemos un lugar donde quedarnos y debemos alquilar un departamento. No sabemos si tenemos que quedarnos más tiempo o no, todo depende de cómo responda a la operación y la evolución de Theo”.“Hasta el momento no hemos recaudado mucho dinero. Entendemos la situación económica de todas las personas, pero cualquier ayuda, nos sirve. Nosotros tenemos que estar en Buenos Aires una semana antes de la operación”, comentó.Además, relató que Theo padece síndrome de D'George, muy poco frecuente y por ese motivo “posee cardiopatía congénita tronco arterioso tipo 2, con estenosis pulmonar severa e hidrocefalia operada”, explicó.El síndrome de D` George es un trastorno cromosómico que ocasiona un desarrollo deficiente en varios de los sistemas del cuerpo. Puede provocar defectos en el corazón, un sistema inmunológico deficiente, paladar hendido y bajos niveles de calcio en la sangre.Los interesados en colaborar con Theo y su familia se pueden comunicar a través de su Facebook Iri Vergara o a través de su celular 154 66 94 58.