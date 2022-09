Bomberos sofocaron otro incendio que puso en riesgo una vivienda en Paraná

Paraná Incendio de pastizales de gran magnitud en un terreno de calle Miguel David

Otro incendio se registró en la tarde de este miércoles en Paraná. Un predio, ubicado en calle Juan Garrigo al 1.700, fue afectado por grandes llamas, y producto de la propagación del fuego quemó el tendido eléctrico de una casa.“Estoy cansada de esta situación, siempre hay un incendio nuevo. No sabemos quiénes son pero casi se quema mi casa, no lo puedo creer. Estamos bien, por suerte mis nietos ya se habían ido”, expresó a, Norma, la propietaria.La mujer estaba por dirigirse a su trabajo cuando se percató de la situación: “pensé que estaba lloviendo y cuando Sali a la calle, el humo me acorralaba por todos lados. Las paredes de mi casa quedaron todas calientes”.“Quedamos sorprendidos por el incendio, eran llamas muy grandes. No podíamos respirar”, dijo una vecina. En tanto, otro hombre agregó: “no es la primera vez, siempre pasa lo mismo. El predio llega hasta el Parque Gazzano y ahí un grupo de personas que juntan cobre, arman fuego y eso hace que se produzca el incendio”.Se trató del tercer incendio en simultaneo que se registró en la capital entrerriana. En el primero, se incendió una vivienda de calle Güiraldes y Cepeda, y las pérdidas fueron totales. Minutos después, se produjo un incendio de pastizales de gran magnitud en un terreno de calle Miguel David.