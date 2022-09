“Perdí todo, hasta mis ahorros”, dijo el hombre al que se le incendió la casa

Policiales Se incendió una vivienda en Paraná y las pérdidas fueron totales

Un incendio de grandes proporciones se desató en el mediodía de este miércoles en una vivienda del barrio Municipal, en calles Güiraldes y Cepeda de la ciudad de Paraná.Al menos tres dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas. Pero a pesar de ello, las pérdidas para Raúl Álvarez, propietario y único habitante de la vivienda, fueron totales.“Gracias a Dios estoy bien, pero perdí todo lo que tenía, menos la moto que la tenía guardada en el fondo y un vecino me ayudó a sacarla”, dijo el hombre en diálogo cony relató que “en la pieza donde duermo se vino el techo abajo. Me preguntan qué voy a hacer ahora, yo tengo unas chapas que logré rescatar y algo voy a armar, Dios proveerá”.Ahora el hombre necesita ayuda para poder rearmarse. “Recién vino un chico y me trajo una bolsa con ropa, sino estaría con el torso desnudo”, señaló.Los vecinos se comprometieron a ayudar a Raúl, pero él no quiere generarles molestias.“Lo que él necesita las puertas de mi casa están abiertas, esta noche un plato de comida va a tener”, dijo una vecina y acotó que “es un hombre bueno. Él estaba hablando conmigo cuando se prendió fuego todo”.Quienes quieran colaborar con Raúl, como también perdió su celular, pueden dirigirse hasta barrio Municipal Casa 31 en calle Güiraldes y contactarse con él en forma personal. No tiene trabajo y recibe una pensión graciable.