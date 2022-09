Escuela Puerto Nuevo: lo que hallaron en el colector cloacal que estaba tapado

Paraná Vecina de escuela Puerto Nuevo reclama por cloacas rebalsadas y olor nauseabundo

Este martes, la escuela técnica Nº 100 Puerto Nuevo de la capital entrerriana, cuyo edificio fue inaugurado en marzo pasado, se encontró con el desborde de aguas servidas, situación que afectó al patio de la institución, generó un olor nauseabundo y también perjudicó a vecinos de la zona.Ante esta situación, una cuadrilla de Obras Sanitarias de la comuna se hizo presente en el establecimiento educativo y realizó la desobstrucción del colector cloacal. Durante los trabajos, se hallaron escombros, telas y otros desechos prohibidos.En diálogo conLucas Feltes, Subsecretario de Servicios Públicos, explicó que “es un problema puntual que pasó en la conexión de la escuela, en la vinculación de la institución al colector cloacal, lo cual es algo que venimos viendo asiduamente en distintos puntos de la ciudad. Esto responde a la mala utilización de los sistemas cloacales”.“Estamos haciendo un operativo en toda la cuenca del lugar y encontramos material de obra (escombros dentro de la conexión del colector), telas y material sanitario (toallas higiénicas)”, detalló.En relación al uso del sistema cloacal, Feltes explicó que “a la cloaca van nuestros residuos biológicos y cada vivienda debe tener solamente conectado lo que son los residuos de la cocina. Las cañerías pluviales no tienen que estar conectadas en la cloaca ni arrojar cosas que no se deben”.Paso seguido, el funcionario aclaró que en la escuela “el problema quedó resuelto porque pudimos correr la obstrucción y se está trabajando aguas abajo en lo que es la cuenca, llegando a la zona de Puerto Nuevo para eliminar completamente la obstrucción en todo el colector”.Por su parte, Walter Vittori, coordinador de Obras Sanitarias, entendió que “hay que hacer hincapié en la concientización porque todo el tiempo vemos que arrojan residuos que no son para los colectores cloacales. También últimamente hemos detectado que se roban las tapas de las cámaras de registro; apelamos a que la ciudadanía colabore con Obras Sanitarias porque esas tapas que se están sustrayendo generan un peligro para la gente que queda expuesta a caerse. Le pedimos a la gente que informen ante cualquier irregularidad que puedan ver”, requirió.