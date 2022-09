Dejaron por la “mitad” arreglo de cloacas y cortaron el agua hace días en barrio

Vecinos de calle Burmeister, de los barrios San Agustín y La Floresta de Paraná, reclamaron ante Elonce por la falta de agua. Según explicó un vecino, Emilio Berón, "una empresa vino a realizar arreglos en las cloacas y rompió una parte y desde las 16:00 del lunes no tenemos agua”En este sentido, destacó que “las cloacas no fueron reparadas, es algo inhumano somos dos cuadras que estamos sin agua y nadie vino a hacerse cargo”Asimismo, el vecino señaló que “hicimos los reclamos pertinentes y hasta el momento no tuvimos respuestas, en el 147 nos dijeron que tengamos paciencia”.