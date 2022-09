Sztajnszrajber: “Se puede hacer filosofía para transformar lo cotidiano”

El próximo 21 de septiembre se presenta en el Teatro 3 de Febrero de Paraná “Filosofía para este fin del mundo - El colapso, el deseo, lo animal”, con el filósofo Darío Sztajnszrajber y la periodista y escritora Soledad Barruti. Durante esta conferencia hablarán del fin del mundo: de cuán real es que el planeta está a punto de colapsar debido al manoseo ecológico, de lo que podemos hacer para evitarlo o si debemos seguir cruzados de brazos esperando.Cruzando datos y pensadores, el filósofo y la periodista protagonizan un diálogo distendido en esta presentación con la que se encuentran se encuentran de gira por el país.Sztajnszrajber relató aque es “el resumen del trabajo de años que tiene que ver con deconstruir una manera de vivir que en lo cotidiano nos agobia y que nos pueden dar la clave para una transformación mínima que tiene que ver con el modo en que vivimos. Se puede hacer filosofía para transformar lo cotidiano, pero eso mínimo no deja de ser político”, expresó durante el programaConsideró que “las formas del poder se ubican en los lugares más ínfimos, donde uno menos espera. Por ejemplo, en qué comemos, en cómo nos relacionamos con los animales, en cómo amamos. Esas cuestiones que parecen ser de lo personal esconden formas de disciplinamiento muy fuerte. Lo que buscamos en esta charla es hacer un diagnóstico y mostrar otras posibilidades para vivir distinto”.“Vivimos un mundo en el que se nos dice que está por llegar el colapso final, que está por explotar el mundo a todo nivel”, expresó y dio cuenta de “una mercantilización de la existencia. Estamos como insertos en una maquinaria en la que nos damos cuenta que el día no es más que extraer y exprimir de nosotros nuestra productividad. ¿Se puede vivir en un mundo en el que la productividad no sea el valor hegemónico?, se preguntó y respondió: “Nosotros creemos que sí, pero para eso hay que recuperar el arte, la emoción y otras formas de relacionarnos con las cosas”.“Es un sistema que busca el control de nuestros cuerpos para ir produciendo cuerpos políticamente dóciles y económicamente rentables. Busca la explotación permanente de nuestras fuerzas productivas”, describió Sztajnszrajber en otro tramo de su diálogo con este medio.