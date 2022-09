Una caravana recibió a Priscila, "la guerrera" de Tabossi que superó el cáncer

Priscila Lotero Rojas, la niña de 6 años oriunda de Tabossi que fue diagnosticada con cáncer en el 2021, recibió hace unos días su alta médica tras once meses de tratamiento. La pequeña se encontraba en Buenos Aires junto a su familia y batalló contra la enfermedad, logrando superarla a pesar de los pronósticos en contra.Este martes, la pequeña regresó a su casa en la localidad de Paraná Campana, y fue recibida por sus abuelos, tíos, primos, amigos y vecinos que organizaron una caravana de bienvenida con muchos globos.Al descender del auto, la pequeña y sus papás fueron abordados por los familiares y se unieron en un gran abrazo, ese que esperaban desde hace tiempo."Gracias a Dios estamos en casa. No tengo más que palabras de agradecimiento a todos, a Dios, a la medicina y a los médicos porque ellos lucharon a la par de Priscila", dijo en diálogo Jéssica, mamá de la pequeña guerrera.Tras ello, destacó que "todo el pueblo y mucha gente se unió en oración por nuestra hija y hoy representamos a muchos chicos y muchos papás que no tuvieron la oportunidad que nosotros tenemos hoy y eso es lo que queremos: aferrarnos a la vida y agradecer a todos. Y al que le toque pasar que no le tenga miedo al cáncer, que se aferre a la vida, a las oraciones, se puede, solamente es una batalla que entre todos tenemos que soportarla; los resultados de la medicina ahora están y no hay que temerle".Recordó que "cuando llegamos a Buenos Aires, no le daban calidad de vida, los tumores estaban muy avanzados y había parte de huesos de la columna que ya estaban tomados; pero nos aferramos a la Fe, porque somos muy creyentes y sabemos que Dios hace grandes obras. Se la entregamos a Él y nos ayudó".El proceso es muy doloroso, no se puede explicar, pero nosotros tuvimos la bendición de tener buenos resultados. Ella nos dijoy cuando terminamos lo primero que dijo fuey quería ir a mirar el río

Hay que aferrarse a la vida, para Dios nada es imposible

Video: Priscila, "la guerrera" que superó el cáncer llegó a Tabossi y hubo aplausos y alegría

Tras el diálogo con este medio, Priscila y su familia emprendieron la caravana que recorrió las calles de la localidad. La pequeña fue sentada en un sillón ubicado en la parte posterior de una camioneta, acompañada por su hermana quien expresó: "Gracias a Dios estamos juntas de vuelta".Mientras esperaban su llegada, sus abuelos también dialogaron cony manifestaron su alegría por tener nuevamente a Priscila en casa."Hace mucho que la estábamos esperando, dijeron muchas cosas, pero gracias a la mano de Dios todo salió bien. Fue casi un año sin verla y fue todo desesperación, angustia. Somos una familia grande, tenemos nueve hijos y todos la estábamos esperando. Estamos más presentes que nunca", dijo Sergio.Tras ello, contó que "pasamos muchos momentos que tuvimos que dejar cosas de lado por la situación que ella estaba atravesando en el hospital Gutiérrez pero gracias a Dios salió todo bien".Visiblemente emocionada, la abuela de Priscila recordó que "ella se fue el 23 de octubre del año pasado. La luchó, gracias a Dios salió adelante. No sabíamos cómo iban a volver porque la nena ya estaba bastante tomada (por el cáncer). Le deseo para todos los chicos que sean fuertes, unos guerreros como ella que cada día fue una lucha y día a día lo fue superando"."Es un gran día", dijo Leonarda y agradeció todo el apoyo que recibieron de la comunidad, tanto en oraciones como muestras de afecto."Estamos muy contentos, esperábamos con mucha alegría que volviera y sanita gracias a Dios", dijo una vecina. Y destacó que toda la comunidad de Tabossi se unió en oración por Priscila. "Con seis añitos es una gran guerrera, tuvo que pasar por una situación muy fuerte. Sus papás estuvieron al pie del cañón, siempre firmes y nunca mirando para atrás, siempre para adelante", destacó.