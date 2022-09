Martes 13: la opinión de la gente y los rituales para prevenir la mala suerte

"No te embarques"

Para muchos, martes 13 es un día como otro cualquiera, pero para los supersticiosos hoy es un día en que se evita hacer ciertas cosas. Ya lo dice el refrán "en martes ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes". Este famoso y antiguo refrán advierte sobre los peligros de emprender cualquier asunto importante un martes por estar este día predestinado a todo tipo de conflicto.Daniel Giménez, el responsable de la Santería "El Andén", ubicada en calle Monte Caseros de Paraná, detalló aque muchas personas llevan a cabo rituales para “armonizarse”.“La gente se prepara para este día, queman incienso sahumerios, hacen limpieza del hogar y hace que lleguen tranquilos y no cargados de energía”, detalló Giménez al resaltar que “muchos le temen porque es un día asociado a las tragedias, pero en general si una persona esta armonizada es un día normal”.Al consultarle sobre los rituales para ahuyentar la mala suerte, explicó que “hay muchos sahumerios de mirra, hay lociones que se usan tipo perfumes, carbones y velas de siete colores que absorben la negatividad”En este día de “mala suerte” Elonce dialogó con las personas que estaban en la Terminal de Paraná y manifestaron su opinión al respecto.“Para mi este martes 13 es de suerte, porque vinimos a Paraná por unos estudios médicos y salieron todos bien”, dijo una mujer oriunda de Gualeguaychú“No creo en la mala suerte, sigo con la vida normal, no le tengo miedo al martes 13”, expresó una joven que aguardaba el colectivo para regresar a Villaguay“Tenía programado viajar y no me percaté que era martes 13, pienso que tal vez es un buen augurio”“Se viaja por necesidad y no tenemos en cuenta la fecha”, expresó una mujer que viajaba a Córdoba