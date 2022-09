Día del Zapatero: “Cada vez se reparan más los calzados, no se tira nada”

Cada 13 de septiembre se celebra el “Día del trabajador del Calzado” desde el año 2005, cuando la Secretaría de Trabajo, por iniciativa de la Federación Argentina de la Industria del Calzado (F.A.I.C.A) y la Unión de trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (U.T.I.C.R.A.) establecieron la fecha con el objeto de renovar el Convenio Colectivo de Trabajo.dialogó con un zapatero de la ciudad de Paraná y detalló que ejerce el rubro desde hace 30 años. “Es un oficio que herede de mi padre”, expresó Nahuel a este medio.El zapatero indicó que, en su taller, ubicado en la Galería Almendral, reparan todo tipo de calzado, carteras, bolsos. “Antes no se arreglaban tanto las zapatillas, pero ahora se ve más la gente no tira nada, todo tiene arreglo y le buscamos la vuelta”“Es un rubro hermoso que se aprende, no se ven muchos talleres de reparación de calzado, pero con es un trabajo muy bueno”, cerró.