Foco infeccioso: líquidos cloacales inundan un sector de la escuela Puerto Nuevo

La escuela técnica Nº 100 Puerto Nuevo de la capital entrerriana, cuyo edificio fue inaugurado en marzo pasado evalúa suspender las actividades debido al brote de aguas servidas que afecta al patio de la institución. El regente, Walter Müller, contó aque “nos encontramos con que tenemos gran parte del playón deportivo inundado con líquidos cloacales. Es un foco infeccioso para nuestros estudiantes, por lo que estamos evaluando cómo seguimos y si suspendemos las actividades, porque ayer no tuvimos respuestas de parte de Obras Sanitarias”.El docente manifestó que “estamos alarmados y sorprendidos. Se puede ver cómo entran constantemente las aguas servidas”.Acotó que “el edificio es nuevo, pero la entrada de agua está en una alcantarilla y en un desagüe pluvial. Se nota que ha rebalsado de alguna forma las alcantarillas de la calle pública y se está entrando por ese desagüe pluvial. Esto afecta a gran parte de esta zona”.Interrogado sobre quién debería hacerse cargo, manifestó que “en primer término la municipalidad y después se verán los reclamos pertinentes a la empresa que construyó el edificio”.“Educación Física se suspendió ayer y evaluamos una suspensión total de actividades, porque los olores nauseabundos son insoportables. Es un foco infeccioso porque no para de brotar agua”, describió Müller.Acotó que “estamos a punto de inaugurar la Educación Profesional Secundaria, que empieza este miércoles y ante esta situación nos vemos en una encrucijada”. Y completó: “La cantina está aledaña al lugar de ingreso del agua servida. Lamentablemente, lo chicos no pueden tener un momento de recreación”.Por su parte, el rector, Silvio Rodríguez, dijo que desde el Consejo de Educación están al tanto de la situación. Y resaltó que “la solución tiene que llegar hoy. Ayer estuvo Obras Sanitarias trabajando, pero no hubo ninguna solución”.“La empresa que construyó esto hizo el desagüe hacia la escuela. Hay un desnivel muy importante entre el cordón cuneta y la línea municipal de los vecinos. Quizás hubiera tenido que entubar o hacer alguna obra, pero decidieron que el pluvial salga hacia el patio de la escuela”, indicó.Por otra parte, Rodríguez recordó que mañana inicia en la institución otra etapa “para chicos de 15 a 18 años que hayan dejado la escuela. Pueden venir a inscribirse y se le darán cuatro años para terminar. Tendrán un título de bachiller y una certificación profesional en electricidad para que puedan trabajar y cursar en niveles superiores”. Confirmó que todavía hay cupos.